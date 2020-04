Sector empresarial “mostrará musculo” para reactivar al país tras COVID-19

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Carlos Salazar Lomelín, dijo que no son momentos para la política ni para quedarse con los brazos cruzados.

En medio de la crisis de salud y económica por el COVID-19, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que no son momentos para la política ni para quedarse con los brazos cruzados por lo cual el sector empresarial “mostrará el músculo” para empujar la reactivación de la economía nacional a través de una serie de medidas integradas en un Acuerdo Nacional donde conciten todos los actores políticos y económicos del país “esperando que el gobierno federal se sume a cada una de esas acciones”.

“Es sin duda un momento de responsabilidad para todos. No es un momento de política, nosotros queremos estar enfocados, no queremos tener ninguna ocurrencia ni queremos estarnos muriendo por la noticia del día; queremos mostrarles a todos el músculo y la capacidad de los empresarios de estar unidos y organizados, no es momento de estar pensando en situaciones de política cuando tenemos un problema tan importante que resolver como es la salud de los mexicanos y a recuperación de las familias de todas las familias, los dramas que estamos viendo en nuestro país”, estableció el dirigente nacional del CCE, Carlos Salazar

En un extenso diálogo con el empresariado del país, Salazar manifestó su preocupación por el encono que existe entre la sociedad mexicana en momentos de crisis como la que atravesamos y recalcó que los empresarios no pretenden convertirse en caja de resonancia de ninguna frustración de quienes pretenden cambios acelerados, por lo cual llamó a la unidad para salir de esta doble crisis de salud y económica.

“Los empresarios no queremos ser una caja de sorpresas ni queremos ser una caja de resonancia para las frustraciones de todo aquel que quisiera cambios rápidos o que quisiera situaciones que nos parecen totalmente de desunión o de no concordancia con los objetivos de solidaridad y fraternidad que nosotros estamos proponiendo”, expuso

PAIS DIVIDIDO, RIESGOS INCONMENSURABLES… Salazar explicó a los empresarios la importancia de impulsar un gran Acuerdo Nacional que una a México para alejar la división, el encono y la polarización que persiste en el país, lo que puede impedir el camino de la recuperación económica de México.

“Los peores momentos en la historia de México es cuando nos hemos encontrado con un México desunido, con un México al que le ha faltado la fraternidad si estamos unidos podemos transitar la problemática que tenemos enfrente pero si estamos separados, tenemos riesgos inconmensurables, dificilísimos y que nos empujan a situaciones cada vez más difíciles y complejas”, advirtió.

Salazar reveló que ya mantienen diálogo con sindicatos y actores políticos para impulsar este gran Acuerdo Nacional de una manera organizada “sin dejar atrás a nadie” y a la espera de que el gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador también se sume a esta iniciativa para reactivar al país después de esta crisis por el Covid-19 que impactará de manera muy importante la economía nacional.

“Intentaremos no dejar a nadie atrás, que nadie se quede con el apoyo que requiere, y que se recuperen los trabajos, nos nos quedaremos de brazos cruzados, se los aseguramos, este Acuerdo Nacional es la manera en la cual nosotros queremos ir integrando a todos de una manera organizada”, explicó el presidente del CCE, Carlos Salazar

La sociedad mexicana –dijo—ya se ha empezado a organizar por sí sola en cada uno de los rincones del país con ejemplos clarísimos, estamos actuando y esperando que el gobierno federal se sume a cada una de nuestras acciones o nosotros tengamos verdaderamente la posibilidad de un diálogo constructivo para el bienestar de México, que todos vayamos de la mano.

havh