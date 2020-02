Segunda oportunidad para ambulantes: los regresarán a plazas que entregó Ebrard en 2007

El Gobierno de la Ciudad de México detectó que algunos dirigentes de vendedores ambulantes, favorecidos en la administración de Marcelo Ebrard con la entrega de plazas comerciales y algunos predios, hicieron un uso indebido de estos espacios: los rentaron a terceras personas, los ocuparon para otro fin —bodegas, viviendas, estacionamientos y chelerías— o simplemente están desocupados; en tanto que sus agremiados, que supuestamente serían reubicados en estos lugares, regresaron a la vía pública, a pesar de que existía un compromiso de liberar las calles del perímetro “A” del Centro Histórico.

Por tal motivo, la administración capitalina revisará los Permisos Administrativos Temporales Revocables para establecer la situación de las plazas y predios entregados desde 2007.

En una primera instancia se les dará a los dirigentes la oportunidad de regresar a sus agremiados a los espacios; inclusive de potenciar estos espacios.

De no obtener una respuesta favorable se les pedirá que los entreguen.

Y es que según la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum “se acabó la corrupción y se acabó el clientelismo”.

La mandataria indicó que la vía pública no se negocia y que habrá una nueva reubicación mediante el diálogo.

“A nosotros no nos interesa establecer relaciones clientelares a cambio de votos, eso se acabó, se acabó. Aquí es una ciudad de derechos y el derecho al trabajo tiene que ver con la defensa del trabajo de todos aquellos, que históricamente han trabajado en vía pública, que han tenido un espacio, que se le reconozca, pero no es a cambio de un favor político ni mucho menos de recursos económicos. Se acabó la corrupción y se acabó la clientela, y eso es lo que tiene a muchos muy desesperados porque vivían de eso”, aseguró Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno.

Y agregó: “En el caso del Centro Histórico, hay muchas plazas que se dieron a grupos de ambulantes o grupos de comerciantes en vía pública para no llamarles ambulantes, que están vacías, o que ellos mismos rentaron a terceros cuando no se podía. Cuando había un acuerdo de retirarse de la vía pública para concentrarse en las plazas. Entonces, están revisando todos los PATR, se les está dando la oportunidad de que regresen a las plazas, inclusive de visualizar más estas plazas, pero lo que no puede ser es que tengan la plaza y aparte estén de nuevo en la vía pública, cuando ya había un acuerdo —fuera con nuestro Gobierno o con otros gobiernos—”.

La afirmación fue por las manifestaciones que en los últimos días se han registrado por parte de vendedores inconformes con los operativos para retirarlos de las calles.

Sheinbaum Pardo indicó que en su administración las puertas están abiertas para escucharlos, pero aseveró que el derecho que ellos tienen al trabajo debe ser compatible con los acuerdos que se toman para que no ocupen los espacios en donde no se permite el comercio en vía pública.

FRACASO. El programa de reordenamiento que impulsó Marcelo Ebrard, cuando era jefe de Gobierno, fracasó. Y es que los comerciantes del primer cuadro que fueron beneficiados por el programa siguen ofertando sus productos, la mayoría apócrifos y de dudosa procedencia en la vía pública, impidiendo el paso de peatones y vehículos. En tanto, las plazas y predios están vacíos o son utilizados como estacionamientos, bodegas, viviendas y chelerías.

En diferentes recorridos, Crónica constató el estado que guardan actualmente estos espacios.

Por ejemplo en la calle Vidal Alcocer número 100, existe un predio, pero es utilizado para el estacionamiento de camiones foráneos, que vienen de otros estados a comprar mercancía.

En Plaza Roldán el inmueble está desocupado, sin embargo a sus alrededores está lleno de comercios.

En Isabel la Católica e Izazaga, hay un predio donado a la Unión de Vecinos y Comerciantes de la Poligonal del Centro Histórico, que es utilizado como estacionamiento.

En Allende número 57, de acuerdo con vecinos, sólo la planta baja es utilizada para venta y el resto de los pisos están desocupados o utilizados como bodegas.

La plaza Victoria, ubicada en Eje Central, es la única que funciona.

Esta situación refleja que los comerciantes ambulantes del Centro Histórico ven la calle como el mejor lugar para ejercer el comercio, a pesar de las afectaciones al tránsito de personas y vehículos.