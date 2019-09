Seguridad, economía y migración, temas que trató García Cabeza de Vaca en Washington

Con el objetivo de reforzar los rubros referentes a la economía, la seguridad fronteriza y analizar opciones que encaminen a resolver temas como la migración, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, participó en Washington D. C., en un panel en el que se abordaron estos y otros temas y que fue organizado por The Wilson Center.

En su segundo día de gira de trabajo en la capital de Estados Unidos, el gobernador de Tamaulipas intercambió opiniones sobre economía e inseguridad fronteriza con Anthony Wayne, exembajador de Estados Unidos en México y vicepresidente de The Mexico Institute, así como con el representante Henry Cuellar.

García Cabeza de Vaca fue insistente junto con los demas participantes al abordar las acciones que ayuden a generar la competitividad en ambos lados de la frontera, donde el punto central comprendió a Tamaulipas y Texas como ejes de este impulso al compartir factores como el comercio exterior, la seguridad fronteriza, la migración y la buena vecindad entre ambas fronteras.

Tras este encuentro, el gobernador de Tamaulipas sostuvo una reunión de trabajo con Erik Moncayo, subcomisionado adjunto de Asuntos Internacionales del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Durante su traslado a otras reuniones, el gobernador de Tamaulipas conversó con Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, quien le expresó su intención de visitar próximamente Tamaulipas para una reunión de trabajo.

La agenda de García Cabeza de Vaca en Washington continuará con varias reuniones, entre ellas con distintos congresistas estadunidenses, que atienden asuntos frontertizos como son el desarrollo y migración.