Selección de taekwondo no duda en sacar cuatro cupos a Tokio

La selección mexicana de taekwondo enfrentará en marzo próximo su última oportunidad para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, situación que se le ha complicado más de lo esperado, sin embargo sus integrantes, entre ellos la tres veces medallista olímpica María del Rosario Espinoza confía en que lo lograrán.

El último chance para ir a Tokio lo tendrán en el Campeonato Continental de la especialidad que se llevará a cabo entre el 11 y 12 de marzo en Costa Rica, donde buscarán cuatro pasaportes olímpicos.

A sus 32 años de edad, Espinoza que busca ir a sus cuartos Juegos Olímpicos, cree que aún pueden lograr ese objetivo, “Creo que todos mis compañeros tienen muchas cualidades y darán todo para lograr su plaza. Todos tenemos muchas ilusiones de asistir a Tokio, así que buscaremos llegar a la final para ser uno de los invitados”.

También aceptó que el taekwondo cambia constantemente y con ello las características de los atletas, las patadas y puntuaciones, algo que siempre le gusta experimentar.

“Algunos torneos me cuestan más trabajo que otros, pero me sigue gustando competir y eso me mantiene en la pelea.

María más Briseida Acosta en los +-67 kilogramos, Daniela Souza (-49 kg), Brandon Plaza, César Rodríguez y Carlos Navarro (-58kg) y Carlos Sansores y Bryan Plaza (+80), son los candidatos para ir por esas cuatro plazas olímpicas en disputa a Costa Rica.

Para alcanzar el objetivo la selección de taekwondo se irá de campamento a Corea, para luego competir en a los Abiertos de México de los Estados Unidos.