Semarnat disfraza su intención en relación a Conabio: Jorge Soberón

El exdirector de la institución invita al director de Semarnat a decir públicamente que no la transformará en un desconcentrado. Sarukhán confirma que no será una dependencia descentralizada

El miércoles, después de que Jorge Soberón señalara a Semarnat y a su titular, Víctor Toledo, como “destructores” de Conabio, la dependencia emitió un comunicado en respuesta. En éste afirma que la noticia es falsa y lo difama a su vez.

Posteriormente, a través de la misma red social donde Soberón hizo su crítica, respondió al comunicado. “Primer punto, que difamo al titular Víctor Toledo. No hay tal, pero desmentirme es trivialmente fácil: que haga público, formalmente, que la Conabio se puede convertir en un Órgano Descentralizado. No un “Desconcentrado”. No es lo mismo. El Secretario Toledo publicó en una entrevista en La Jornada su intención de convertir a la Conabio en un Órgano Desconcentrado (es decir, sin patrimonio ni personalidad jurídica propia). Son palabras de él, no mías”.

Sobre que Conabio “arrastra una situación anómala o excepcional”, Soberón puntualiza que “anómala no es sinónimo de excepcional” y que la institución ha operado por un cuarto de siglo como una combinación excepcional de entidad pública y privada, “pero no hay anomalía. Siempre se satisficieron los requerimientos de la Secretaría de Hacienda y de los sucesivos oficiales mayores de Semarnat. Siempre ha sido perfectamente transparente; no me crean, consulten el portal de transparencia de Conabio…”.

Acerca de las reuniones de trabajo donde se acordó “... la transformación de la Conabio de Comisión Intersecretarial a organismo público desconcentrado o descentralizado”, señala que ahí está en esencia el problema, como explicó ayer el ex director ejecutivo de Conabio a Crónica.

Puntualiza que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública. Arts. 17 y 45, las entidades desconcentradas y las descentralizadas “NO son la misma cosa, son cosas completa y esencialmente diferentes. Un desconcentrado NO tiene personalidad jurídica ni patrimonio propios. Un descentralizado sí. Afirme Ud. pública y oficialmente que la Conabio se va a transformar en un Órgano Descentralizado, transfiriéndole el patrimonio del fideicomiso, y convirtiéndola en Centro Público de Investigación, y ofrezco públicamente mis disculpas. Pero como sabe Ud. bien, o debería saber, ésa no fue la propuesta que recibió Conabio y que me ha llevado a, en ejercicio de mi derecho como ciudadano, manifestarme públicamente en contra de que se transforme a Conabio, organismo ejemplar, eficiente, útil, y transparente, en un mero desconcentrado de Semarnat, sin independencia, sin patrimonio, sin personalidad”.

Al respecto, ayer, el coordinador nacional de Conabio, José Sarukhán, confirmó esta “propuesta” que recibió la institución. A través de un mensaje en otra red social, escribió:

“Anteayer [lunes] nos informaron en Semarnat que el acuerdo de diseñar una nueva estructura operativa de Conabio (Organismo Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, para después ser reconocido como Centro Público de Investigación) no se mantendría y en su lugar piden que sea un Órgano Administrativo Desconcentrado (unidad administrativa subordinada a una dependencia, sin personalidad jurídica ni patrimonio propios).

“Para terminar el ejercicio presupuestal 2019, la Semarnat acordó otorgar a la Conabio $35 millones de pesos, los cuales está condicionando con la creación del Órgano Desconcentrado, y solicitando una reducción de personal pagado por el fideicomiso y la extinción del mismo.

“Yo encuentro esta situación inaceptable e imposible. Estoy tratando de encontrar alguna salida que sea más aceptable y adecuada para reconocer el trabajo de todos por 28 años para beneficio del país y de su gente”.

CONSISTENCIA. Por otra parte, Soberón dijo en entrevista con Crónica que el problema con Conabio se explicaría por la falta de entendimiento del nuevo Semarnat sobre su funcionamiento. “Señalan que por emplear un fideicomiso público-privado es ilegal o poco transparente; sin embargo, Conabio es más transparente que otras instituciones públicas.

Añadió que, administrativamente, el tamaño de Conabio dentro de Semarnat es muy pequeño y, en relación al tamaño del gobierno federal, “es infinitesimal, no representa nada. Entonces ¿por qué romper algo que funciona muy bien, no veo la razón. Sin embargo, están a tiempo de recapacitar”.

Como director ejecutivo de Conabio, agregó, “vi pasar a cuatro presidentes y seis secretarios de Estado, cada uno que llegó quiso inventar el hilo negro. Sin embargo, Conabio tenía continuidad, porque teníamos el fideicomiso y una capacidad de memoria histórica. Si se vuelve una institución desconcentrada de Semarnat, será el principio del fin”.