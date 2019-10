Senado aprueba la revocación de mandato para Presidente y gobernadores

Con el voto del PAN en contra, el Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la revocación de mandato del Presidente de la República, los gobernadores de las entidades y el jefe del Gobierno capitalino, además de que dio “luz verde” a la consulta popular con sus excepciones para temas como derechos humanos, presupuesto y finanzas entre otros.

Con 98 votos a favor, 22 en contra y una abstención, los senadores avalaron esta reforma donde ahora se restringe que las obras de infraestructura en ejecución puedan ser sujetas a consulta popular, como sucedió en su momento con la construcción del Aeropuerto de Texcoco.

Ello “con la finalidad de darle certeza jurídica a los actos que los originan y rigen”.

La reforma salió gracias a que Morena modificó el planteamiento original del presidente López Obrador, con lo cual la consulta en esta materia no se empatará con las elecciones intermedias del 2021, como pretendía el mandatario.

Ahora, se realizará el primer trimestre del 2022, para evitar que la figura presidencial aparezca en la boleta electoral de los comicios federales del 2021, donde se renovará la Cámara de Diputados y diversas gubernaturas.

Será una consulta revocatoria y no ratificatoria, por lo que deberá surgir a solicitud de los ciudadanos y no del Gobierno. Requiere el apoyo del 3 por ciento del listado nominal de electores en 17 entidades que firmen la solicitud, además de que el INE será el encargado de organizar este ejercicio, con reglas y plazos bien claros donde no se permitirá publicidad o promoción de los gobiernos o terceros.

La revocación sólo podrá solicitarse una vez durante los tres primeros meses del cuarto año del periodo constitucional.

Para que el proceso de revocación sea válido y vinculante, deberá haber una participación de, por lo menos, el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores.

En el caso de haberse revocado el mandato del Presidente de la República, asumirá de manera provisional el cargo el presidente del Congreso de la Unión. Dentro de los 30 días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el periodo constitucional.

Se establece que el Congreso de la Unión emitirá una ley reglamentaria. Una vez que sea aprobada en lo particular será enviada a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.

GOBERNADORES. Para el caso de revocación de mandato de los gobernadores o Jefe del Gobierno capitalino, la solicitud también deberá realizarse tres meses después de los tres primeros años de su gobierno, pero aquí se elevó a una cifra de al menos 10 por ciento de la lista nominal de electores más uno de los municipios o alcaldías de la entidad.

En el caso de la consulta popular, ahora también podrán realizarse en asuntos de interés regional que sean de interés de la Federación y tengan consecuencias o impacto en la vida de una o más entidades federativas.

“Así, se permite que los asuntos públicos de trascendencia sean consultados regionalmente”, establece.

HUELE A RATIFICACIÓN Y DESPUÉS A REELECCIÓN, SEÑALÓ EL PAN. Era una batalla pérdida desde antes que empezara la sesión de este martes. El bloque opositor en el Senado se quebró y el PAN se quedó solo.

La revocación de mandato pasó como cuchillo en mantequilla pese a las advertencias de engaño, descalificaciones y alertas del PAN por lo que llamaron una reelección en puerta del presidente Andrés Manuel López Obrador o el inicio del camino para asemejarnos a Bolivia o Venezuela, donde empezaron con ese instrumento y sus mandatarios se han eternizado en el cargo, dijeron los panistas.

“Esta reforma huele a ratificación y después a reelección…ojalá me equivoque. Así empezó Bolivia y Venezuela y miren dónde están”, advirtió el vicecoordinador del PAN, Julen Rementería.

Pero dicen que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo y fue en voz del expanista y hoy morenista Germán Martínez desde donde llegó la respuesta a los panistas. De hecho fue una escaramuza entre excompañeros en el blanquiazul.

“¡Ustedes tienen una enfermedad que se llama amlofobia…!, No hay reelección, no hay Ley Bonilla, y recibió aplausos de su bancada y aliados.

El exdirigente del PAN les recordó que la revocación de mandato está en su plataforma electoral que registraron ante el INE y les pidió honrar su palabra.

Gustavo Madero, también exdirigente del PAN, reviró que esa plataforma era de la alianza que realizó el blanquiazul con otros partidos, de cara a las elecciones presidenciales del 2018. “No estamos en contra de esa figura sino de los trajes a la medida de un personaje”, aseveró.

“Pues es la que enarboló su candidato presidencial (Ricardo Anaya), mejor digan que no la apoyan porque perdieron…”, atizó Germán Martínez. ´

Una larga sesión de más de siete horas donde desfilaron 30 oradores, sobre todo del PAN y Morena, quienes se enfrascaron en dimes y diretes, sin faltar las pancartas en las curules de ambos bandos.

“Morena quiere re...elección”, se leía en los carteles de los panistas. Los morenistas sacaron los suyos para presumir su triunfo en esta votación que hasta hace unas semanas parecía imposible de sacar: “El pueblo pone, el pueblo quita”, presumían desde sus curules.

“El voto del ciudadano dejará de ser un cheque en blanco, ya que la Revocación de Mandato generará mayores incentivos para que haya mejores gobiernos, para que la gente pueda exigir resultados y rendición de cuentas a sus gobernantes de manera directa”, aseguraba el coordinador de la bancada del PVEM, Manuel Velasco, quien recalcó que este instrumento ayudará a resolver conflictos por vías institucionales directas, es decir, “de abajo hacia arriba”.

El coordinador del PAN, Mauricio Kuri, recordó lo que está pasando con la llamada Ley Bonilla y sostuvo que no creen en el gobierno de López Obrador pues se la ha pasado engañando.

El coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, justificó el voto a favor de su bancada al explicar que no se legisló para beneficiar a un gobierno, sino a todo el país. Sin embargo advirtió que la revocación de mandato no debe servir para debilitar gobiernos o agregar problemas al país sino fortalecer nuestra democracia.

“El 2024 va a ser un año que va a haber cambio de gobierno, no quisiera decirles a todos los que estamos acá: se los dijimos. Porque no creemos en este gobierno, porque no creemos que este gobierno lo que quiere es el bienestar y la salud de los miles y millones de mexicanos, por eso vamos a votar en contra, porque no confiamos en este gobierno.

“Que no sea un arma para dirimir conflictos partidistas”, demandó.