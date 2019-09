Senado despide con aplausos a Eduardo Murat; se reintegra Manuel Velasco

Al finalizar la primera sesión del primer año de la LXIV Legislatura, el Pleno del Senado de la República avaló la licencia por tiempo indefinido del senador Eduardo Murat Hinojosa, del PVEM, suplente de Manuel Velasco Coello, quien el miércoles se reincorporará a sus funciones legislativas.

El senador ocupó la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático en el Senado, y luego de que se recibió en el Pleno el oficio de licencia sus compañeros de escaño empezaron hacer uso de la palabra para dedicarle el reconocimiento por su destacado trabajo y su compromiso con las causas del medio ambiente.

Desde el área donde se localiza la bancada de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Murat Hinojosa afirmó que si hace un año le hubieran dicho que tendría una despedida y reconocimiento como le han expresado los senadores de todas las fuerzas políticas “no lo hubiera creído”.

“Les quiero dar las gracias por sus muestras de cariño, les quiero dar las gracias por su afecto, les quiero dar las gracias por haberme permitido hacer política en estos 12 meses y por intentar y lograr acuerdos que tanto necesita el país.

“Les digo esto: me voy, pero me quedo; me voy con 127 amigos y me quedo luchando por las causas más nobles, por este bello país; me voy con la satisfacción de que aproveché y de que logré algunas cosas en el tema del medio ambiente y a favor del medio ambiente. Y me quedo para seguir luchando por México. Muchas gracias”, externó.

Ahí la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, le envió un abrazo de parte de la Mesa Directiva y su reconocimiento.

El senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), destacó la amistad sincera que ha habido con el senador Murat y su familia, y destacó que proviene de una familia política, con preparación y cultura.

“Conozco a su papá, a su mamá, sus hermanos y Eduardo en poco tiempo logro el cariño de la Cámara que aquí se ha expresado. Seguramente seguirá avanzando en los temas y seguirá aportando mucho al país y a la Patria. Felicito mucho a Eduardo y le expreso el reconocimiento de la bancada de Morena”, dijo.

Por su parte, el coordinador de los senadores del PVEM, Raúl Bolaños Cacho Cué, señaló a nombre del este grupo parlamentario un reconocimiento a un "gran senador" y compañero, así como a un amigo de cada uno de los seis integrantes de esta bancada.

“Quienes tuvieron la oportunidad de tratar a Eduardo en el primer año legislativo son testigos de que es un hombre idealista. Eduardo está lleno de principios y de valores que solamente se aprenden en la educación más importante que una persona pueda recibir, la educación de casa, la educación de familia", enfatizó.

Abundó sobre el legislador: "vino a demostrar a este Senado de la República, que independientemente de cualquier relación consanguínea, Eduardo es Eduardo Murat Hinojosa por sus valores, por sus principios y por su trabajo.

“No me equivoco al afirmar que durante muchos años el Partido Verde Ecologista no había tenido un senador tan comprometido con las causas del medio ambiente, del cambio climático, un trabajo serio, exhausto y responsable que debe de ser un ejemplo para todos nosotros”, sostuvo.

También se comprometió en nombre de la bancada a cuidar su legado y trabajar con los mismos ideales que les enseñó y con el mismo compromiso de cuidado al medio ambiente, orgullosos de pertenecer a la misma generación que vino a dignificar en esta soberanía.

En entrevista, Murat Hinojosa informó que pide su licencia porque participará con organizaciones no gubernamentales, específicamente con una que lucha porque se reduzca el uso del plástico a nivel mundial, y sobre todo en México y generar una consciencia para hacer un cambio en la sociedad.

