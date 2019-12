Senado exige informe sobre Universidades para el Bienestar

A un año del proyecto estrella de AMLO, no hay información sobre sus planes de estudio, instalaciones, matrícula de estudiantes y maestros... Hay denuncias de planteles inexistentes v Para 2019-2020 se les asignó presupuesto de $3 mil millones

En medio de los retrasos y falta de transparencia sobre sus proyectos y recursos que se les han destinado, la Comisión de Educación del Senado solicitó un informe al Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García sobre las instalaciones y condiciones físicas en las que se encuentran.

Los senadores también solicitaron a este organismo, la matrícula escolar de alumnos y docentes registrados en las distintas sedes que ofrecen por unidad, así como los planes y programas de estudio de las alrededor de 100 universidades que se perfilan poner en marcha.

Y es que a un año de que arrancó este proyecto, poco o nada se sabe de los planes y programas de estudio de las 19 carreras que se ofrecen en estas universidades Benito Juárez, uno de los proyectos estrella y más ambiciosos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La información que envíe el organismo deberá contener los datos por entidad federativa, establece la solicitud, luego de que se ha reportado que no hay información sobre los planes de estudios e incluso se ha denunciado que varios de los planteles están en los documentos y planes que se presentaron pero físicamente no existen pues no están construidas.

A estas universidades se les asignó para 2019-2020 una partida presupuestal de más de 3 mil millones de pesos, pero no se ha transparentado el uso y ejercicio de estos recursos.

Por ello, la comisión de educación que preside el senador de Morena, Rubén Rocha Moya, también solicitó un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al tercer trimestre de 2019, que contenga los motivos del ajuste presupuestal de las Universidades que fue de mil millones a 757 millones de pesos, y la falta del ejercicio de los recursos.

Hacienda deberá incluir en este reporte, un desglose por partida presupuestaria de los subsidios que recibirá el organismo coordinador de las universidades contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

El 30 de julio de 2019, fue creado el organismo público descentralizado, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Educación Pública, cuyo objeto es prestar, desarrollar, coordinar y orientar servicios para la impartición de educación superior de calidad a estudiantes ubicados, principalmente, en zonas de alta y muy alta marginación.

Se prevé la construcción y operación de hasta 100 planteles en municipios de entre 15 mil y 45 mil habitantes donde no exista otra oferta educativa de nivel superior y la población viva en condiciones de pobreza y marginación.

Como parte del programa de las Universidades, los estudiantes podrán cursar su licenciatura de manera gratuita y tendrán becas de 2 mil 400 pesos mensuales a lo largo de sus estudios, señala el dictamen.