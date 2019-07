Senadores analizarán propuesta de prohibir condonación de impuestos

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, informó que se alistan para recibir la propuesta de reforma constitucional que les enviará el Ejecutivo Federal para prohibir la condonación de impuestos.

El también coordinador de los senadores de Morena también anunció que en el próximo periodo ordinario de sesiones que iniciará el 1 de septiembre, se legislarán cuatro temas: revocación de mandato, consulta popular, y elevar a delito de delincuencia organizada y prisión oficiosa, a las empresas fantasmas y la expedición de facturas falsas.

Calificó de acertada la propuesta que enviará el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, como cámara de origen del Senado sobre la prohibición de condonar impuestos.

"Me parece muy acertada; nosotros estábamos preparando un material similar, pero vamos a esperar recibirla y ver si la dictaminamos de manera rápida, junto con los grupos parlamentarios. Como es reforma constitucional, necesitamos mayoría calificada, y por esa razón la vamos a esperar”, apuntó.

Con relación a la minuta de revocación de mandato, el senador zacatecano indicó que se presentará al pleno del Senado en septiembre próximo, aunque reconoció que aún no tienen consenso.

“Los cuatro temas saldrían, aún el de revocación de mandato, que no tenemos el consenso; de todos modos lo vamos a someter a la consideración del pleno, sino logramos la mayoría calificada, serían los propios partidos los que decidan; nosotros (Morena) votaremos por la revocación de mandato”, señaló.

Aseguró que la revocación de mandato es una institución que se debe de observar, porque es la decisión del pueblo, ya sea para rectificar o para apoyar de nueva cuenta.

En otros temas, el senador dijo que la elección de los integrantes de los puestos directivos en las cámaras de Diputados y de Senadores es un asunto partidista, luego que la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, señaló que la Mesa Directiva del Senado correspondía a Morena.

“No me voy a meter en ningún asunto partidista, los miembros de los puestos directivos en las Cámaras estamos sometidos a la voluntad de la mayoría del grupo, pero no, la respeto mucho, y no voy a hablar del partido. Asuntos legislativos todos los que quieran, pero partidistas no, he decidido por salud no involucrarme en asuntos de partido, cualquier otra caso, con mucho gusto”, asentó.

Monreal Ávila admitió que ha ido en ascenso el tema de la inseguridad en Aguascalientes, situación que sólo se había reflejado en otros estados como Guanajuato, Jalisco y Zacatecas.