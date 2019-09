Señala a exministro Cossío, luego rectifica

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este miércoles que el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, asesora al colectivo No más derroches, que se ha amparado contra la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y del que, dijo, trabaja con al menos 16 despachos de abogados en su cruzada legal contra la terminal aérea, lo que consideró algo “si no ilegal, sí ilegítimo”.

A los pocos minutos de esta acusación, el exministro Cossío Díaz negó de manera categórica los dichos del Presidente y a través de su cuenta de Twitter escribió: “Respecto a lo señalado esta mañana por el Presidente López Obrador, quiero dejar en claro que no asesoro a ningún despacho ni persona en los litigios vinculados con los aeropuertos. Lamento la confusión en que ha incurrido el Presidente”.

Minutos después, AMLO reconoció que el exministro Cossío no está detrás de este asesoramiento, lo que fue agradecido en Twitter por el mismo Cossío Díaz. (