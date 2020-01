Sentencias de la SCJN serán decididas con absoluta independencia: Zaldívar

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, defendió este jueves la autonomía del Poder Judicial y señaló que las decisiones que emita esta Corte serán decididas con absoluta independencia y se sostendrán con la legitimidad de que se está cumpliendo con la obligación de respetar la Constitución, de proteger los derechos de las personas y para la democracia del país.

Al declarar la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del 2020, dijo que es poco serio referir que un tribunal es independiente cuando falla en un sentido, y agregó que la independencia radica en los argumentos y razones que justifican una resolución.

“Todas las decisiones de un Tribunal Constitucional, sobre todo en asuntos delicados, son opinables y discutibles, no sólo en México, en todo el mundo. Lo que no pasará es que las decisiones puedan tildarse de arbitrarias; las resoluciones que dicte la Suprema Corte podrán ser opinables y discutibles y podrán no gustar a todos, pero nuestras argumentaciones sostendrán la legitimidad de que estamos cumpliendo nuestra obligación de respetar la Constitución y de proteger los derechos de las personas y como único parámetro de nuestra actuación y de nuestras decisiones, nuestra independencia está asegurada, lo mismo nuestra autonomía”, destacó.

Para este 2020, la SCJN tiene en agenda resolver algunos asuntos relacionados con la reforma a la Constitución de Baja California, conocida como Ley Bonilla; la gestión subrogada; sobre el impedimento a personas con discapacidad intelectual para contraer matrimonio; la igualdad de género en el otorgamiento de indultos a padres y madres privados de la libertad.

LA SUPREMA CORTE RECIBIÓ 167 EXPEDIENTES EN SU PERIODO DE RECESO. La ministra Norma Piña Hernández informó que durante el periodo de receso de los trabajos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se recibieron 167 expedientes.

Durante la apertura del primer periodo de sesiones de la SCJN, dio cuenta del Informe de la Comisión de Receso, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones de 2019, integrada por el ministro Javier Laynez Potisek y la propia ministra.

De los expedientes recibidos, 158 fueron remitidos a la Subsecretaría General de Acuerdos de la SCJN y nueve a la Sección de Trámites de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad.

Asimismo, se recibieron un total de 717 promociones, correspondientes 67 a la Primera Sala, 46 a la segunda, 357 a la Subsecretaría General de Acuerdos de la SCJN, 34 a la Sección de Trámites de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad, 158 al Archivo del Alto Tribunal, 12 al área de Transparencia y Acceso a la Información y tres a la Secretaría General de Acuerdos.