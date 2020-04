¿Será que cambiaremos?

No creo que este virus nos haga mejores personas. Nueve mil años

de memoria escrita de la humanidad lo prueban. Y si lo hiciera,

en una generación se habrían olvidado de las buenas

lecciones. Esta vez no tiene por qué ser diferente.

Arturo Pérez-Reverte

Escritor español siempre disruptivo

Este encierro forzado, que a mi en lo personal no, pero a muchísima gente alrededor del mundo le ha parecido un tormento, ha provocado también propositivos intercambios de información de todo tipo, e igualmente el envío de muchas reflexiones y hasta expresiones de romanticismo especialmente alrededor del mal trato que hemos dado a nuestro Planeta, para lo cual han corrido a velocidad impresionante, y tanto por las redes sociales como en los medios de comunicación convencionales, innumerables videos y textos exponiendo supuestas reacciones de la naturaleza ante nuestra ausencia, mostrando incluso a cervatillos felices jugando a la orilla del mar o monitos y grandes felinos paseando por áreas urbanas, entre asombrados y curiosos. A pesar de ello…

No he dado crédito a varios, ya que algunos corresponden a imágenes arregladas y/o ya compartidas bajo otro contexto, pero, tampoco puedo negar la posibilidad de que algunas sean verídicamente actuales, lo que me más bien me asusta, pensando en que tal vez esos individuos se hubieran arriesgado a llegar hasta nuestro territorio por falta de comida y agua, ya que de otra forma, si estuvieran siendo dueños de su paraíso de luces y silencios, ¿a qué demonios se acercarían a lo podrido y encementado? En fin, que en adición y aun no queriendo ser amarga, me parece que todavía es muy pronto para sacar conclusiones sobre el impacto de nuestra distancia en relación con la Madre Naturaleza, punto este que justo provocó mi atracción hacia la contundente frase del también miembro de la Real Academia Española, ya que ni siquiera respetando el grave y muy delicado momento por el que atravesamos como humanidad, presumiblemente incluso, debido a un contagio que pasó de los animales no humanos a los humanos, Canadá, país duramente afectado por la Covid-19 y supuestamente civilizado, lejos de comportarse a la altura de las circunstancias va de nueva cuenta sobre su crudelísima matanza anual de focas arpa bebé, acción hoy más que nunca altamente reprobable, y de ello dio cuenta desde ayer Rebecca Aldworth, la mismísima Directora Ejecutiva de la Humane Society International/Canadá.

Por otra parte, y aunque se recibió con entusiasmo la noticia de que al menos en una ciudad de la República Popular China quedaba prohibida la operación de los infames Wet Markets (¡según PETA existen 80 también y solamente en Nueva York!), lugares, particularmente el de Wuhan, de donde supuestamente brincó el bicho de una especie a otras, incluida la nuestra, pues con todo, fue aprobado el uso del Tan Re Qing para combate de este monstruoso coronavirus, tratándose de una fórmula ancestral que contiene ácido ursodesoxicólico derivado de la bilis de osos, y que en polvo y sumándole otro tanto de cuerno de cabra mezclado con algunas yerbas consideradas tesoros medicinales de la civilización china, provocará todavía más acecho sobre las especies de úrsidos que se utilizan al propósito, y no solo en China sino igualmente en otras regiones aledañas donde para obtener la sustancia o producto (que puede replicarse de otras fuentes) someten a los corpulentos animales en inmundos encierros claustrofóbicos, estos sí, mientras por medio de un catéter que les insertan chorrea la bilis de forma permanente hasta que los animales mueren. De darse por bueno el remedio, además de los aproximadamente 24 mil ejemplares que actualmente están confinados a esa interminable agonía, se sumarán otros tantos arrancados a la vida silvestre, ya que seguramente los que reproducen en granjas no les serán suficientes para mover todavía más este mercado que anualmente maneja un billón de US dólares. Quien haya leído o escuchado sobre esta práctica sabrá que no exagero sobre su brutalidad. Y encima…

La Embajada de la RPCH en México reclamó a doña Carmelita Salinas sus preocupados dichos sobre el consumo que hacen de “perritos y gatitos” como el origen de esta pandemia, obligándola a dar una disculpa pública, pero no por esto, que nunca negaron, sino porque los refirió discriminatoriamente como “chinitos”, cuando conociendo a la señora se trató de una expresión hasta cariñosa.

Tras lo expuesto, pregunto si hay duda sobre la posición de Pérez-Reverte.

