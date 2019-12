Serena, deportista femenil de la década

La tenista estadunidense Serena Williams, de 38 años de edad, es la Mejor Deportista femenina de la década (2010-2019) para la agencia Associated Press.

La ex número uno mundial encabezó la votación por delante de sus compatriotas Simone Biles y Katie Ledecky, dominadoras de la gimnasia y la natación, respectivamente, los dos grandes deportes olímpicos junto al atletismo.

Por un lado, Serena ha conquistado 12 títulos de Grand Slam en sencillos, ninguna otra mujer tuvo más de tres a lo largo de las últimas 10 temporadas, y manteniéndose como la numero uno del ranking de la WTA durante tres años y medio de forma consecutiva.

Por otro lado, con un estatus de celebridad que ha trascendido al tenis, una condición que ha generado que todo lo que ella haga o diga sea noticia, ya sea que se trate de sus triunfos y trofeos como sus tendencias ante la moda o sus berrinches al encarar a los jueces de silla, las portadas de revista o el anuncio de Super Bowl con un mensaje sobre el poder de la mujer, el nacimiento de su hija o problemas de salud.

ENÉRGICA ANTE LA DESIGUALDAD. Serena se mostró enérgica ante la desigualdad de premios entre hombres y mujeres en el deporte blanco y acusó que el esfuerzo y trabajo es el mismo para ambos géneros.

“Siento que todos lo merecemos. Merezco que me paguen la misma cantidad. No merezco menos porque tengo pechos y ellos no; toda mi vida me he dedicado a ser una atleta de primer nivel, y no me deberían pagar menos por mi sexo”, comentó.

Williams también expresó su malestar en contra de los comentaristas que aluden a que tiene talento innato y su entrenamiento es mínimo para triunfar en este deporte.

“Muchos jugadores o muchos entrenadores me dicen soy afortunada, que casi ni me entreno, que sólo aparezco y gano partidos. Si pudiera hacer eso, lo haría. Vaya si lo haría; desafortunadamente, no es el caso. Cuanto más envejeces, más en forma tienes que estar para seguir compitiendo”, acotó.

“Cuando sean escritos los libros de historia, sería grandioso que indiquen que la gran Serena Williams es la máxima deportista de todos los tiempos... me gusta llamarle los ‘Superpoderes Serena’, a esa mentalidad de campeona. Sin importar las adversidades y las probabilidades que enfrente, siempre cree en ella misma”, destacó Stacey Allaster, directora general de la WTA de 2009 a 2015 y actual directora ejecutiva del tenis profesional de la Asociación de Tenis de Estados Unidos, que lleva a cabo el U.S. Open.

Por otra parte, AP anunciará este domingo el mejor deportista masculino de la década, un premio que bien podría recaer en el nadador estadunidense Michael Phelps o el atleta jamaicano Usain Bolt, dos mitos olímpicos y leyendas vivientes del deporte.