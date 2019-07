Serena Williams

Por segunda ocasión la ex número uno de la WTA no pudo lograr empatar el récord de Margaret Court de ganar 24 títulos de Grand Slam. La estadunidense fue superada en la final de Wimbledon por la rumana Simona Halep, quien la privó de igualar tan importante récord para el palmarés de la menor de las Williams. La temporada pasada fue la alemana Angelique Kerber quien no le permitió llegar a esa marca. Esta vez Serena había dicho que llegaba en mejor condición física; sin embargo, en la cancha se vio dominada por Halep, quien sólo necesito de 55 minutos para ganarle este título en la Catedral del Tenis. Cerca de cumplir 38 años de edad, Williams deberá analizar si aún tendrá fortaleza suficiente para seguir sumando trofeos Grand Slams.