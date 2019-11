Seríamos incapaces de afectar el medio ambiente, afirma López Obrador

En el proyecto del Tren Maya, no se impondrá nada que afecte al medio ambiente o que se quede a medias, aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“No se impondrá nada. (…) No queremos echar a andar algo que no vaya a terminarse y que nos pongan tantas piedras en el camino. No dejaremos nada a medias”, enfatizó durante la asamblea que encabezó este domingo en Calakmul, Campeche.

Reafirmó que no afectará el ambiente ni las zonas arqueológicas, “al contrario, lo que queremos es que se conozca la gran riqueza artística y cultural que hay en esta región y que con el turismo podamos dar trabajo, empleos y que haya bienestar en la Península de Yucatán”.

“Es un proyecto de beneficio del pueblo. Seríamos incapaces de afectar el medio ambiente y la riqueza cultural de nuestros pueblos. Tengan confianza”, añadió.

En el evento, el mandatario constató, por segundo día consecutivo, la respuesta a favor que los habitantes de la Península de Yucatán le expresaron en la consulta a mano alzada que hizo sobre el Tren Maya. “Que levanten la mano los que consideren que sí se debe hacer el Tren Maya” convocó el mandatario al tiempo que observaba las expresiones de la gente reunida en el Domo Jaguar del poblado de Xpujil.

El presidente reiteró que este proyecto de movilidad y turismo se llevará a cabo solamente si los habitantes de la región así lo prefieren; “como decía Juárez: nada por la fuerza. Todo por la razón y el derecho”. Dijo que el Tren Maya se financiará con presupuesto público y ahorros que se están obteniendo del combate a la corrupción.