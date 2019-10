Serrano y Meneses, detrás de protestas

Serrano y Meneses, detrás de protestas

Ahora que los taxistas se encargaron de desquiciar a la Ciudad de México con sus protestas y manifestaciones en contra de la operación de empresas como Uber y Cabify, surge la pregunta: ¿quién está detrás del sabotaje? Los que saben de grilla capitalina, pero sobre todo de temas de movilidad, señalan a dos personajes clave acostumbrados a labores cochinero, durante la administración de Miguel Ángel Mancera, época donde más concesiones de taxis se liberaron. Dicen que el señor Héctor Serrano y Carlos Meneses Flores, los dos últimos secretarios de Movilidad, antes de que llegara Claudia Sheinbaum al Gobierno, son los que están metiendo las manos e incitando a los taxistas a bloquear vialidades de la capital. Su intención es que les devuelvan el poder y seguir con el monopolio del servicio de alquiler, con el que durante años se han llenado los bolsillos con las cuotas y derechos de trámites. Sin duda una estrategia de presión para tratar de seguir manejando al gremio, que con tal de seguir trabajando le hacen caso hasta a las piedras. Así las cosas.

Felices por salida de Jesús Orta

Los que están felices por la salida de Jesús Orta Martínez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana son los policías de tropa, a quienes en los últimos días se les ha escuchado dar “gracias a Dios” por haberlo removido —aunque oficialmente renunció por motivos personales—del cargo que ocupó 10 meses. Nos cuentan que el fin de semana algunos mandos y elementos de la SSP no ocultaron su alegría y satisfacción por la caída de su ahora exjefe, ése que había ordenado una política cero corrupción y cero cacería de automovilistas y motociclistas; estrategia que por cierto el pasado fin de semana se pasó por alto, pues retomaron la práctica de la mordida. Lo que no saben es que el señor Omar García Harfuch es más duro en cuanto al tema anticorrupción y seguramente les atará las manos, mejor dicho las dentaduras, para no seguir extorsionando, algo que en los últimos meses se había controlado y que en esta semana se disparó. ¿Será?

pepecapitalino@gmail.com

Twitter: @PepeCapitalino