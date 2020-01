Servicio de enfermería niega atención médica a estudiante de CCH y muere por paro respiratorio

Un joven del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) del plantel Azcapotzalco falleció dentro de un aula después de un paro respiratorio.

Sus compañeros denuncian que el servicio de enfermería de la escuela fue negligente, pues al pedir apoyo dijeron que no podían dejar su zona de trabajo, sólo “en caso de una emergencia mayor”.

Los estudiantes colocaron una manta en la puerta principal lamentando la muerte de Jesús “N”, además anunciaron que realizarán una asamblea donde redactarán una carta a las autoridades de la Máxima Casa de Estudios para denunciar el hecho y acusar la negligencia del servicio médico del plantel.

“Comenzó a convulsionar en el salón, yo me espanté porque no sabía qué hacer, lo tenía frente a mí; el maestro lo puso en el piso y otros amigos fueron a servicio médico, pero nunca llegaron los enfermeros, literal vimos cómo murió en el piso”, narró Rodrigo, compañero del estudiante.

Alrededor de las 14:00 horas, encapuchados tomaron la escuela y comenzaron a vandalizar la enfermería de la escuela, mientras eso ocurría varios alumnos realizaron una manifestación al interior del CCH donde pidieron la sustitución del director de la mesa directiva y del personal del servicio médico.

Los encapuchados y estudiantes declararon que no habrá paro indefinido en el plantel, sino que se retomarán las actividades normales a partir de hoy, sólo se realizarán asambleas para seguir exigiendo que se aclare la negligencia médica.

Tambien se colocará un altar en honor al joven que falleció.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través de sus redes sociales, informó que lamenta el fallecimiento del alumno y señaló que investigará lo que pasó en el plantel de Azcapotzalco.