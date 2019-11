Sharlene busca conquistar territorio azteca

La cantante dominicana Sharlene explora tierras mexicanas con un estilo propositivo de ritmos urbanos contenidos en su reciente sencillo “Aerofobia”: “El sencillo que me encuentro promocionando actualmente, habla de la importancia de vivir, contiene un mensaje muy bonito, todo eso conjugándolo con ritmos bailables, logra ser una canción bastante agradable, con la que invito a la gente a disfrutar de la vida”, comentó a Crónica.

El talento de Sharlene no sólo se enfoca a la industria musical; desde 2005 ha sido partícipe en producciones cinematográficas tales como Los Locos También Piensan, La Fiesta del Chivo o La Tragedia Llenas: Un Código 666, la cual en 2006 le valió la nominación a los Premios Soberano como mejor actriz.

Su carrera musical empezó a vislumbrarse en 2014, con importantes colaboraciones del género urbano como las de Nacho, Don Omar y Maluma. Por ello, en 2019 decide realizar el tema “San Pedro” de la mano de Zion y Lennox.

“Para mí es superimportante llegar al público mexicano, puesto que es la punta de lanza de toda Latinoamérica, es el gran referente no sólo en la música de habla hispana, sino también en televisión y otras ramas del espectáculo que se consumen mucho en Latinoamérica”, aseguró.