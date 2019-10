Sheinbaum, en desacuerdo con liberaciones en caso Tepito

Se buscará extinción de dominio en el inmueble que resguardaba droga; primeros indicios de detenciones que no estaban justificadas, en domicilios cercanos

En el nuevo sistema de justicia penal, el informe policial, es decir, el reporte escrito de las acciones que realizaron los policías en la calle (uniformados o los de investigación que van de civiles) se convierte en un elemento de prueba ante un juez. Y fue eso, el escrito, lo que falló en Tepito al atacar el cuartel general de la Unión y provocó la liberación de 27 de 32 detenidos. Aun así, no puede hablarse de un operativo fallido. Cuatro mandos medios de la Unión han sido detenidos y eso sembró el desconcierto en el tráfico de drogas operado por ese cártel citadino.

El gobierno de la ciudad no cedió ante los primeros indicios de que la policía pudo haber realizado detenciones a diestra y siniestra ese día en Tepito.

Claudia Sheinbaum señaló durante conferencia de este viernes que no estaba de acuerdo con lo que había decidido el juez al liberar a 27 detenidos, que era una decisión desafortunada y que los jueces deberían revisar todos los elementos del caso en favor del bien común. Lo mismo hizo el vocero Ulises Lara, aunque ya se habla de afinar los procedimientos policiales para evitar que los jueces encuentren nada creíbles los informes policiales. Se alegó la presencia de armas en un domicilio aledaño y de flagrancia.

Y es una fiesta vecina a la dirección cateada, que fue tomada por los policías, lo que constituye el centro de las dudas. Hasta el cantante de la fiesta, Serafín de la Salsa, fue detenido a la par de los invitados, y un perro, con valor de 20 mil pesos, asegurado. En primera instancia, el prpio artista emitió un video en el que describe lo que sería una detención ilegal. El perro no aparece. Si bien no sería la primera vez que un grupo delictivo hace fiestas asociadas al lugar donde resguarda la mercancía ilegal, en este caso el barrio señala que en verdad era una fiesta aparte.

Ulises Lara, vocero de la Procuraduría, hizo comentarios ayer en el sentido de que, más allá de un error, es evidente que los cuerpos policiales de la ciudad deben afinar capacidades y deben ser capaces de describir con precisión sus acciones y las aprehensiones que realizan.

En el caso Tepito, las 27 personas liberadas, según la descripción de los policías, los detenidos los vieron llegar y se quedaron paralizados durante minutos y más minutos en lugar de tratar de huir y sin aprovechar la superioridad numérica que tenían frente a los elementos del orden.

Los policías indicaban que era evidente la participación de estas personas en el ilícito. Es decir, culpables y paralizados para facilitar su detención. El juez a cargo, que para terminar de levantar suspicacias es el sobrino de Dolores Padierna, no pudo declarar legal la aprehensión de 27 de los detenidos. Pero los cuatros operadores del cártel, los que sí estaban en la bodega que resguardaba la droga, esos sí fueron vinculados a proceso.

Extinción de dominio

La Procuraduría capitalina, a través de su vocero, indicó que se buscará la extinción de dominio para los inmuebles de Tepito cateados el pasado 22 de octubre y se presentarán más datos de prueba en juzgado a fin de obtener sentencias condenatorias.

Este tipo de acciones está destinada a que los grupos delictivos no sólo pierdan integrantes aprehendidos, sino que sus propiedades pasen a ser propiedad de la ciudad, debilitando la estructura financiera que mantiene la actividad criminal.

AMLO

No juzgar a lo ligero la acción del juez

El Presidente de la República indicó que es necesario que “esperáramos el informe del Gobierno de la Ciudad, en su caso el informe de la fiscalía y también del juez. No nos precipitemos”, esto en relación con la liberación de 27 personas en el caso Tepito.

A diferencia de las autoridades capitalinas, el Ejecutivo federal fue cauto al abordar el tema de las liberaciones. Los mandos de la Secretaría y Seguridad Ciudadana y la propia Jefa de Gobierno se mostraron en desacuerdo con el juez que ordenó la liberación.

AMLO señaló: si hay una actuación indebida, ilegal, si hay un acto de corrupción, en efecto, aquí lo vamos a denunciar, no se protege a nadie, nada más que no podemos hacer juicios sumarios. No es el “mátalos en caliente”, porque últimamente ya se volvió moda el que se hacen tribunales, opinan todos y son expertos.

“Entonces, vamos a esperar”, indicó, “no hay nada que ocultar, no somos iguales, yo no voy a estar de tapadera de nadie, nada más que también vamos siendo responsables, profesionales, objetivos, como debe ser la política y como tiene que ser el periodismo”.