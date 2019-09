Sheinbaum "inaugura" universidad que tiene dos años funcionando

Además, ignoró a alumnos que ya cursaban las carreras que ahí se impartían y ahora ya no existen.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, inauguró el primer ciclo escolar del Instituto de Educación Superior "Rosario Castellanos", ante al desconcierto de estudiantes que acusaron que se les toma como "fantasmas", pues, a su decir, ya cursaban una carrera en ese plantel desde hace dos años.

Alumnos de ese campus, construido durante el gobierno del entonces jefe delagacional de Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, el cual llamó Escuela de Estudios Superiores de la GAM, afirmaron que ellos pertenecen a la primera y segunda generaciones de esa escuela y se les toma como "fantasmas".

Asimismo, expresaron su incertidumbre por su situación académica, pues la actual administración del alcalde Francisco Chíguil, y la jefa de gobierno decidieron cambiarle de nombre no solo al plantel, sino a las carreras que imparte a dos años de iniciados sus estudios.

Al final del evento, unos 50 jóvenes se acercaron a Sheinbaum Pardo para exponerle su reclamo, pero ella no se detuvo a escucharlos; en su lugar la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, fue quien recibió las quejas.

"Hay dos generaciones anteriores", dijo una estudiante a la funcionaria local, a lo cual ella respondió: "es que no eran generaciones anteriores porque no existía el Instituto, se incorporan al Instituto, no existía, vamos a hacer una reunión con todos ustedes en el auditorio".

Ruiz Gutiérrez detalló en entrevista que si bien algunos de los estudiantes cursaban sus estudios en la institución del gobierno anterior, por lo que creen que no son parte del nuevo Instituto, pero serán incorporados con sus créditos que serán reconocidos.

Explicó que las carreras han cambiado para los casi 600 alumnos de dos años anteriores que cursaban una carrera universitaria en la Escuela de Estudios Superiores de la Gustavo A. Madero (GAM), hoy Instituto de Educación Superior "Rosario Castellanos".

"Se les reconoce, lo único es que no estaban en la institución que se acaba de crear, es la única confusión, pero ya están", recalcó, e informó que la próxima semana se les entregará a esos 600 alumnos un documento donde se les reconocen sus estudios de dos años atrás y como integrantes de la nueva institución.

Carolina Tovar, que cursó cuatro semestres de la carrera de Derecho y Seguridad Ciudadana, explicó que con el cambio de nombre de la institución cedida por la alcaldía al gobierno de la ciudad, la profesión ahora se llamará Derecho y Criminalística.

"Si yo quisiera seguir con esa carrera ya no existe. La verdad estoy muy molesta de que digan que la escuela se está abriendo cuando ya tiene dos años. Esto es injusto porque a nosotros nos están tomando como fantasmas porque están diciendo que es la primera generación", explicó.

Durante el evento de bienvenida a la primera generación del Instituto, Claudia Sheinbaum aseguró que esta es la primera vez que se crea una nueva universidad en la capital del país, después de la creación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La mandataria capitalina afirmó que con la apertura de esa universidad estamos haciendo realidad el sueño de muchas personas que "luchamos durante muchos años por abrir la puerta a la educación de muchos jóvenes".

Detalló que en sus tres sedes, el Instituto de Educación Superior abrirá ocho mil "plazas" para alumnos, que antes no habían tenido la oportunidad de estudiar.

La casa de estudios imparte carreras de Derecho y Criminalística, Ciencias de Datos, Urbanismo y Desarrollo Metropolitano, Turismo, y compartidas con la UNAM las de Contaduría y Finanzas, Ciencias Ambientales y Ciencias de la Comunicación.

En tanto compartidas con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), las de Psicología, Turismo e ingeniería en Control y Automatización.

Vía virtual, Administración y Comercio, Relaciones Internacionales, Tecnologías de la información, así como Comunicación y Mercadotecnia y Ventas.

ijsm