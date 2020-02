Sheinbaum: la riqueza de la UNAM, ligada a su autonomía

En la apertura de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM) se llamó a defender la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que gran parte de la riqueza cultural que posee la UNAM tiene que ver con su autonomía.

“Como universitaria, pero sobre todo como Jefa de Gobierno, somos sumamente respetuosos con la autonomía y si alguien quiere cambiar la Ley Orgánica o los estatutos, tiene que ser por parte de los propios universitarios, absolutamente por nadie más”, expresó.

La máxima casa de estudios, añadió, es la enorme riqueza de la Ciudad de México, no solamente por contener patrimonio cultural de la humanidad, sino porque ahí se han presentado los mayores pensadores y científicos de nuestro país.

“La UNAM es fundamental para la ciudad y para la nación, ahí aprendimos a debatir y sigue siendo centro del debate, la crítica y de la diversidad”. En ese sentido, el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez se sumó a la defensa de la autonomía y pidió respeto a la autogestión de la educación superior de su estado y todo el país.

Al final de la inauguración de la FILPM, los asistentes corearon un “Goya” a favor de la autonomía y, en entrevista, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers dijo que la iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la UNAM, propuesta por el diputado de Morena, Miguel Ángel Jáurregui, fue infortunada. No obstante, reconoció la sensibilidad política que tuvieron las reacciones parlamentarias en relación a esta postura.

FOMENTO A LA LECTURA. Enrique Graue agradeció las muestras de solidaridad y destacó la importancia que tiene la máxima casa de estudios como motor de cambio para la sociedad, por ello realizó un llamado a fomentar la lectura, sobre todo en los adultos que, por consecuencia, influirán en los jóvenes.

“La encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del 2019 señala que la cantidad de adultos, mayores de 18 años, que leyeron al menos un libro en el último año son el 42% de la población, mientras que en 2015 era del 50%; es decir, ha caído 8% el hábito de lectura de libros. Por su parte, el hábito de leer revistas, periódicos y materiales electrónicos, en estos cinco años ha disminuido 9%, estamos leyendo menos”.

Esa es la razón por lo que esta feria celebra ahora su edición 41 en la que se contemplan más de mil 300 actividades que concluirán hasta el dos de marzo. “Tenemos que retomar el hábito de la lectura ya que, si los adultos no leen, no podemos esperar que nuestros jóvenes lo hagan. No debe sorprendernos que la prueba PISA demuestre que no ha habido cambios en la comprensión de lectura mayormente en los niños”.

El fomento de este hábito, añadió, debe realizarse por múltiples razones: imaginarnos distinto, soñar nuevas realidades, entender a los otros y compartir tanto el mundo como nuestras aspiraciones, sin dejar de lado las virtudes señaladas por la neurociencia, tales como el fortalecimiento de las capacidades mentales y la estimulación cognitiva.

“Leer es ejercitarnos intelectual, emocional y socialmente, así que, como cualquier otra actividad, hay que practicarla regularmente y sacarle provecho”, concluyó el rector Enrique Graue quien a las 12:00 horas dio por inaugurada la “fiesta cultural de la ciudad” que, cada año organiza la UNAM, que ofrecerá 412 actividades a cargo de 58 dependencias, el 32% del programa.

Tenemos un espacio diseñado para nuestras jóvenes escritoras, añadió. “Aquí no solamente estamos consagrados en los maestros de la literatura nacional e internacional, sino que también hay un espacio para escuchar a las nuevas voces, a quienes tienen que hacer la nueva sociedad a la que aspiramos”.

El director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, Carlos Agustín Escalante Sandoval, explicó que esta feria tiene la mayor oferta bibliográfica de la ciudad anualmente, misma que por la falta de librerías en el país hace de suma importancia la realización de FILPM.

“En el afán de hacer la FILPM la feria de todos los universitarios, se han aumentado considerablemente las actividades sobre ciencia y tecnología. Actitud lógica si consideramos que la mayor parte de la investigación que se hace en México se desarrolla en nuestra casa de estudios”.

José Ignacio Peralta Sánchez resaltó que Colima participará con 61 actividades. “Nuestra literatura está dotada de un vigor que reinterpreta la sensibilidad del trópico y reflexiona sobre la condición humana en nuestro momento histórico, por lo que se ofrecerá la perspectiva de las ciencias sociales y las humanidades desde los espacios académicos y deliberativos de nuestro rincón del occidente mexicano”.

Mientras que Claudia Sheinbaum destacó que esta feria, la más antigua de México, es importante para la capital cultural porque también es “la ciudad de derechos a la educación, a la cultura y a la lectura”.