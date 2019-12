Sheinbaum recorre La Merced; promete hallar causas del siniestro

Pese al intenso olor a quemado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recorrió la nave mayor del Mercado de La Merced, que la noche de este martes fue arrasada por un incendio.

Luego de que en la madrugada de este miércoles los bomberos sofocaron el siniestro, Sheinbaum Pardo acudió esta tarde al lugar, cubierto de lodo, charcos, fierros retorcidos y locales destruidos.

Mientras cruza los pasillos, los locatarios la saludan y le piden apoyo, pues perdieron todo en la conflagración, y le recuerdan que hace seis años (2013), enfrentaron una situación similar, y a la fecha no les han entregado sus locales.

Pese a que el avance por el lugar es complicado, por las condiciones en que quedó, y los trabajos de remoción de escombros, los locatarios están pendientes de éstos; algunos incluso esperan encontrar algo de sus productos que hubiesen sobrevivido al fuego.

“Nada, no hay nada, sólo cenizas, es lo único que dejó el incendio”, exclamó una vendedora de piñatas; empero confió en que la Jefa de Gobierno les apoye con alguna solución, pues muchos rentan el local, y deben seguir pagando para vender.

“Está todo devastado, los 600 locales, no quedó nada”, exclamó otro locatario, quien con las manos cubiertas de lodo, revisaba lo que otrora fuera su fuente de ingresos.

PROMETE SOLUCIÓN. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México garantizó ante locatarios que se hará una revisión y un peritaje para saber qué pasó en torno al incendio de la noche de este martes en la nave mayor del mercado de La Merced.

“Vamos apoyar a La Merced, vamos a recuperar todo el espacio que se quemó y los vamos apoyar a ustedes”, ofreció la mandataria local en su recorrido en la zona afectada por el incendio.

Frente a los reclamos de los locatarios, Sheinbaum Pardo les reiteró que serán apoyados en forma directa sin intermediarios y se resolverá el tema del ambulantaje.

Sin embargo, aclaró que primero se resolverá la emergencia y anunció que se hará un censo que de hecho ya lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Económico para saber qué se requiere y rehabilitar la zona afectada .

Recordó que ya se está realizando una obra del otro lado de La Merced con la que se comprometió en campaña y ahora con el incendio se restaurará esa parte.

“No los vamos a abandonar, yo estaré pendiente”, insistió la mandataria local, luego de caminar entre escombros, lodo y un fuerte olor a quemado.

Ofreció regresar el 10 de enero próximo para una reunión general con los locatarios, a quienes les reiteró que estará pendiente y que el titular de Desarrollo Económico estará trabajando para resolver el problema.

Entre gritos de “¡Regresa, regresa” y “¡ votamos por ti !”, la Jefa de Gobierno respondía que regresará y les insistió que primero tienen que resolver la contingencia, después hacer una evaluación de los daños para saber cuántos recursos se requieren para la restauración y el apoyo para todos los que no pueden trabajar.

Ofreció establecer mesas de trabajo para que salga todo adelante.