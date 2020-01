Sheinbaum va por más

Quienes creían que el asunto de las nóminas fantasmas, que se utilizaban en la administración de Miguel Ángel Mancera para privilegiar a familiares y amigos de los altos funcionarios, se le olvidaría a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se equivocaron, puesto que el tema de los ex de Mancera que crearon nóminas irregulares, en las que inflaban los sueldos de algunos empleados y así desviaban recursos públicos, lo tiene muy presente, tanto que ordenó a la Contraloría General y a la nueva Fiscalía General de la CDMX seguir rascándole al asunto, pues no tiene ninguna duda de que hay más personas involucradas en estas fechorías y no sólo las seis personas que pertenecían a la Secretaría de Finanzas y que ya fueron detenidas y procesadas; incluso nos cuentan que existen ya más órdenes de aprehensión que tienen que ver con corrupción en el asunto de la nómina. ¡Zaz! Sí que va recio la mandataria.

Morenos, ¡aguas con lo que dicen!

Nos dicen que en el Grupo Parlamentario de Morena ya se hizo una recomendación para todos aquellos a quienes se les está soltando la lengua: ya no mencionar más el nombre de la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, cuando se hable conflicto por la coordinación de la fracción morenista en el Congreso. Sí, porque todo mundo sabe que defiende los intereses y sigue órdenes de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en verdad preocupada por la situación que se vive en Donceles. Ni para atrás ni para adelante avanzan. Y segundo, y la más importante y temible, porque la señora secretaria de Gobierno es amiga del presidente Andrés Manuel y tiene más tablas que todos los diputados morenos juntos. Así que ya les recomendaron llevar la fiesta en paz y buscar solución cuanto antes en la elección del nuevo líder, esto después de que Ricardo Ruiz se separó del cargo por tanta grilla que existe adentro. ¿Cómo la ven?

Hugo anda preocupado

Dicen que el señor Hugo Alonso Ortiz está más preocupado que contento, y eso que el candidato de la planilla azul y secretario de la sección 1, obtuvo en las elecciones de a mentiritas 27 mil 284 votos, con lo que sería el nuevo dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX) para el periodo 2020-2024. Su inquietud es porque Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el Poder Judicial, que por cierto dejó en claro que desconocerá los resultados de esta elección, ya advirtió que si los inconformes siguen con su idea de empujar elecciones ilegales en la capital, podrían incurrir en delitos federales que les significarían entre tres y nueve años de cárcel. Pero la cosa no para ahí. Y por eso de que el miedo no anda en burro, se dice que la administración de Claudia Sheinbaum podría liberar algunas órdenes de aprehensión contra los rebeldes para presionar y cobrar viejas deudas, y en una de ellas podría aparecer don Huguito, que tendrá que seguir con mucho cuidado su estrategia legal para apoderarse del SUTGCDMX puesto que puede tropezarse con una gran piedrota. Así las cosas.

