Shoteby´s subasta 57 piezas prehispánicas de México

La casa de subastas Sotheby’s realizó ayer la venta de piezas prehispánicas de culturas originarias de México, pese a los pedimentos del INAH de que no se llevará a cabo.

En la puja por los 74 objetos que se ofertaron, 57 provienen de las culturas maya, teotihuacana, zapoteca, olmeca y mexica. Durante la puja se vendieron la máscara de piedra de Teotihuacan, cuyo precio fue de 152 mil 511 dólares; una escultura de la cultura wari. por 26 mil 343 dólares; un silex de la cultura maya por 69 mil 323 dólares.

Otras de las piezas que se vendieron fue una cabeza de terracota de la región de Puebla, cuyo valor ascendió a 124 mil 782 dólares; una máscara de piedra de la cultura olmeca, que alcanzó los 180 mil 240 dólares.

Durante su comparecencia en la Cámara de Senadores, la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto dijo que una forma de frenar las subastas de arte precolombino del país es fortalecer las convenciones internacionales y crear conciencia a nivel internacional en los compradores.

Sobre la venta de arte programada en la casa de subastas Sotheby’s EST. 1744, llamada Le Soleil de Nuit Pre-Columbian Treasures from an Important French Collection, el INAH dijo, en un comunicado, que el pasado 8 de octubre de 2019, el INAH tuvo conocimiento de esta subasta. En esa misma fecha se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República y se informó tanto a la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores como a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol México, con la finalidad de implementar las acciones legales y diplomáticas necesarias para buscar la suspensión de la mencionada subasta y la repatriación de los bienes culturales.