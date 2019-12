Sí actuamos en el Alto Golfo de California, responde Toledo, titular de la Semarnat

Red. La protección de esa área es compleja, pero no sólo es trabajo de Medio Ambiente sino internacional, dice. Salida. Niega confrontación con el Secretario de Agricultura y señala que Gobernación coordinará una estrategia

La protección de la vaquita marina, en el Alto Golfo de California, es un asunto complejo, riesgoso y de alcance internacional, dijo a Crónica Víctor Manuel Toledo, titular de la Secretaría del Medio Ambiente.

“Si en algo estamos actuando es en ese caso, porque sabemos el riesgo que tiene”…

El funcionario respondió así a un oficio enviado a la Semarnat y a la Presidencia de la República por Víctor Villalobos, secretario de Agricultura, quien urgió mayor compromiso de las dependencias federales y en especial de Semarnat, para proteger la región.

Villalobos, involucrado en la defensa de las comunidades pesqueras y agrícolas aleñadas al Golfo, pidió en el escrito mayor interlocución con el gobierno de Estados Unidos no sólo para evitar posibles embargos de productos pesqueros en perjuicio de la economía regional y nacional, sino para garantizar cooperación en el combate a la delincuencia organizada y la reconstrucción del tejido social.

En la actualidad, la vaquita marina se encuentra en peligro de extinción, porque este cetáceo queda atrapado en las redes utilizadas por el crimen organizado —y grupos de pescadores enganchados— para capturar totoaba, especie cuya vejiga es comercializada en el mercado chino hasta en 8 o 9 mil dólares el kilo.

El problema, dijo Toledo, “no corresponde nada más a Sermanat”, sino a diversas instancias de la administración federal. A nivel central, detalló, se eligió ya a la Secretaría de Gobernación como la institución coordinadora de una estrategia conjunta.

Entra hasta la Secretaría de Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrard, señaló, “porque el tema de la totoaba que se consume en China y pasa por Estados Unidos no debe ser solamente resuelto por los mexicanos. El gobierno chino tendría que estar participando en esto, porque no es justo que los mexicanos y nuestros impuestos estemos haciendo todo el esfuerzo de conservación y de buen manejo de la pesca y no los países que nos están provocando el problema. Será un asunto también de negociación internacional”.

La incursión delincuencial y el daño a la vaquita marina, dijo, “tiene por lo menos cinco, seis componentes: el ambiental, que es el tema de la conservación de estas dos especies; está además el problema de la pesca, de la vigilancia de la reserva, del bienestar de las comunidades pesqueras, incluyendo pueblos indígenas. No es un problema entre un secretario y otro”.

—Ahí está el oficio de Villalobos, ¿niega que se esté descuidando la defensa de especies protegidas y, en específico, de la vaquita?, .se cuestionó a Toledo.

—No se imaginan lo que está haciendo la Conanp (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) en los casos de la vaquita y la totoaba. Estamos recibiendo reportes todo el tiempo. Está también la Profepa, y muy arduamente la Secretaría de Marina en vigilancia, tenemos relación también con las organizaciones conservacionistas, incluyendo las internacionales, y los especialistas de Ensenada.

En torno a una posible diferencia con Villalobos, Toledo comentó: “No hay ningún problema con él, vengo de la academia y estamos acostumbrados a discutir, es de todos los días, disentir para poder llegar a acuerdos”. Mientras, el presidente Andrés Manuel López Obrador sosegó los ánimos.