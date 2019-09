“Si desaparecen poderes en Veracruz, también en tres estados más”: Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió a la bancada del PAN que de mantener su intención de solicitar la desaparición de poderes en Veracruz, la mayoría parlamentaria iniciará el mismo procedimiento para los estados de Tamaulipas, Chihuahua y Guanajuato.

“Si el PAN inicia ese tipo de situaciones, me temo que el Grupo Parlamentario de Morena también habrá de iniciar procesos de desaparición de poderes en otros estados como Tamaulipas, donde la situación es particularmente grave en materia de inseguridad pública.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, recordó que el Senado de la República se ha cuidado de no constituirse en un instrumento político de desestabilidad en ningún estado del país.

Monreal consideró que como arma política esta intención de desaparecer poderes en Veracruz es válida, pero hay una profunda ignorancia jurídica del PAN al buscar este escenario cuando no se cumplen los extremos jurídicos del Artículo 76 constitucional, que señala que, para tal efecto, tendrán que haber desaparecido los tres poderes: jueces, magistrados, legisladores y el Ejecutivo y sus dependencias.

Reveló que habló con el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Mauricio Kuri, y le pidió que reflexionaran e intentaran lograr cordura en este momento, pues no convenía que el Senado se convierta en una extensión de la polarización que existe en varias partes del país.

Sin embargo, la bancada del PAN insistió y apuntó que Veracruz es un estado fallido por la indolencia, falta de capacidad y constante violación al estado de derecho por parte de los legisladores locales de Morena y del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, por lo que es necesario emprender acciones para destituirlos y restaurar la gobernabilidad, el orden constitucional y velar por la seguridad de las familias veracruzanas.