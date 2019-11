“Si hubiera más presupuesto, abriríamos salas de cine”

Segunda Parte

Si bien María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) explicó el pasado lunes que el panorama para reformar la Ley Federal de Cinematografía es complicado, durante el primer año de su gestión ha elevado el monto de incentivos para la producción de cine mexicano, además de lanzar programas de descentralización e inclusión que han comenzado a generar impacto.

“En nuestra investigación nos encontramos que el 91 % de los apoyos de Eficine (incentivo para producción y distribución de largometrajes) se ha quedado en la Ciudad de México, por eso estamos como cirqueros, llevando a los de Hacienda para que ese estímulo sea utilizado por todos los mexicanos”, expresó en una reunión con medios de comunicación en la que dio a conocer el balance de su primer año de gestión.

Este año los apoyos a la producción arrojaron los siguientes números: A través del Eficine se apoyaron 61 proyectos en producción (630 millones 531 mil 743 pesos) y 30 en distribución (36 millones 865 mil 248 pesos); a través de Foprocine (para la producción cinematográfica de calidad) se aprobaron 33 proyectos (103 millones 546 mil 731 pesos); a través del Programa de Estímulo a Creadores Cinematográficos se apoyaron 35 proyectos (3 millones 722 mil 408 pesos)…

En el caso del concurso de apoyo a cortometrajes se apoyaron 20 cortos (10 millones de pesos); a través de Fidecine (Fondo de Inversión y Estímulos al Cine) se apoyaron 13 proyectos (77 millones 775 mil 220 de pesos) y se otorgaron tres créditos a salas de cine independientes por 4 millones 108 mil 573 pesos; finalmente a través del estímulo ECAMC (para la creación audiovisual en México y Centroamérica, para comunidades indígenas y afrodescendientes) se apoyaron 15 proyectos (7 millones 840 mil pesos).

“No hubo recortes al presupuesto en apoyos a la producción cinematográfica; eso nunca ocurrió. Incluso, se apoyó con más dinero a un mayor número de películas en la historia del Imcine, se ejercieron 100 millones de pesos más que en 2018, esto es, 934 millones 281 mil 352 en comparación con los 825 millones 271 mil 469 del año pasado”, enfatizó María Novaro.

“En otras áreas (fuera de los estímulos fiscales) sí estuvimos mucho más restringidos. Lo que más quisiera es que hubiera presupuesto para abrir salas de cine, pero con lo que tenemos ya creamos tres espacios de proyección y vamos por más el año que entra”, agregó.

Los cambios incluso estarán en la manera en que se dan a conocer las convocatorias, “mucha gente no sabe de Fidecine que maneja créditos de apoyo a los espacios de promoción y a veces la gente no sabe y no lo solicita para equipar sus salas. Me sorprende que este modelo de negocios no lo hayan abordado antes (…) Nos señalaron que a veces están escritas en chino las convocatorias para presentar proyectos. Estaban planteadas desde la burocracia para irlas cambiando”, explicó.

Dentro de la labor de descentralización e inclusión llamó la atención la apertura de un centro de postproducción en Chiapas con una inversión de “9 millones de pesos para la apertura de postproducción en indígena. Es un momento importante pero queríamos que tuvieran las condiciones para que pudieran concluir sus películas”, dijo y adelantó que en los siguientes años se abrirá otro centro en el norte del país, así como un programa de restauración de películas en colaboración con los Estudios Churubusco.

Este año también hubo algunos resultados favorables para la equidad de género en algunas convocatorias como el Estímulo a Creadores Cinematográficos, en el que se repartieron 18 apoyos para mujeres y 19 para hombres; en Foprocine, que aunque la mayoría de los proyectos son dirigidos por hombres, los productores arrojan números más equitativos (16 mujeres y 17 hombres); en cortometrajes de los 20 cortos apoyados 12 son de mujeres; y en el ECAMC, de los 15 proyectos apoyados, nueve son de mujeres también.

“No hemos establecido cuotas, pero sí se ha reflejado. Por un lado el Imcine se feminizó fuerte y eso ha dado un nuevo balance de las cosas. En términos de resultados de convocatorias (evaluados por consejos de cineastas no por el Imcine, que es mediador), en algunos casos lo que hicimos simplemente fue hablarlo. Simplemente con decirles que se publicarían las cifras de a cuántas mujeres y hombres se les daban los apoyos, ese simple hecho hizo que lo consideraran”, comentó.

Acerca de la promoción del cine en el país, sostuvo que hasta los primeros días de noviembre se estrenaron 67 películas, de las cuales 37 tuvieron apoyo del instituto a través del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine), del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) y Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución (Eficine).

“Mucha gente cree que el cine mexicano es sólo ese 10 por ciento que llega a las salas comerciales, mientras somos potencia internacional en cine documental. Una tendencia fue un alarmante crecimiento de proyectos de comedia romántica, y es un género bueno, me sentí obligada a buscar equilibrios porque el cine mexicano es de una diversidad espectacular. Quizás lo que falta más es cine para niños”, añadió.

Finalmente, habló del caso de la reestructuración de la plataforma Filmin Latino que a principios de su gestión causó controversia por su posible baja: “El problema de Filmin, de que no sabía porqué tiene tan pocos suscriptores y porqué costaba tanto al Imcine y porqué sólo funcionaba con tarjeta bancaria. Con Filmin España encontramos la mejor propuesta de reestructuración en cuestión económica. Sera una plataforma que tenga mucho más contenido gratuito, con curadurías por regiones, incluyendo cine indígena. La plataforma será más accesible al público en la medida de que también tengan acceso a internet, que es una promesa del gobierno”, concluyó.