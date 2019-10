Si intentaron un "cuatro" en Culiacán, nos hicieron lo que el viento a Juárez: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que si el pasado jueves con el operativo de detención y liberación de Ovidio Guzmán la intención era ponerle un "cuatro", le hicieron lo que el viento a Juárez.

En su habitual conferencia de prensa matutina, el Ejecutivo federal destinó gran parte del tiempo a explicar por cuarto día consecutivo el tema del operativo fallido en Culiacán, Sinaloa.

Reiteró que no le gusta la especulación ni conjeturas frente a la pregunta de si sabía que este presunto narco fue compañero de escuela del hijo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, como aparece en un video que se difunde en redes sociales de un antiguo anuario.

“No me gusta la especulación, no hago conjeturas. Yo procuro tener información de primera y la tengo; y no permito que nadie me manipule, no me comparen, porque eso sí calienta. No es de que hacen las cosas y yo no me entero, o yo delego funciones y usted haga lo que quiera”, expuso.

Al preguntarle si mete las manos por sus secretarios del Gabinete de Seguridad, el mandatario respondió “sencillamente tengo información y nada de lo que usted está planteando es de mi conocimiento, así nada más”.

Recalcó sobre el video que muestra un anuario donde se observan las fotografías en blanco y negro de niños del hijo del narcotraficante y el hijo del funcionario, “hay muchísima información, nada más hay que saber cuál información es objetiva, cuál no y qué información tiene un propósito básicamente político electoral”.

Y acotó “en las redes sociales, las benditas redes sociales, hay muchas cosas, pero yo prefiero que haya excesos de información en las redes sociales a que no haya información como era antes, porque antes controlaban a los medios casi a todos y era un silencio cómplice”.

López Obrador insistió en que “el presidente de México tiene información y sabe muy bien todo lo que está sucediendo y toma las decisiones que corresponden para garantizar la vida de los mexicanos y el bienestar de los mexicanos”.

Arremetió contra algunos medios, que, dijo, “fingen que son independientes cuando no son más que voceros de grupos de intereses creados, nada más que disfrazan de independientes; y luego hasta se enojan porque les decimos que representan al conservadurismo”.

Cuestionó que en pasado cuándo los medios difundían sobre la violencia, matanzas y masacres y aseguró que esto se callaba junto con todas las violaciones de derechos humanos.

“Si por eso es que se dio la orden de exterminar, se llegó a decir, los encargados de los operativos, que había la orden de arriba de limpiar, porque arriba se encargaban de los derechos humanos; o sea, libertad para reprimir. Eso ya no hay, eso ya no existe, por eso, quisieran que nosotros regresáramos a lo mismo”.

También preguntó que “si el jueves hubiese habido muchos muertos, ¿cómo estaríamos? Era frenar un proceso de transformación, era detener la posibilidad de un cambio verdadero en el país”.

Al preguntarle sobre si le intentaron poner un "cuatro" con el fallido operativo del pasado jueves, afirmó “si fue esa la intención, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, nos hicieron lo que el viento a Juárez. Punto”.

ijsm