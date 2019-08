“Si Monreal deja a una mujer la coordinación, yo desisto de buscar presidir el Senado”: Batres

Martí Batres declaró que la única forma de conciliación con Ricardo Monreal es que éste ceda la coordinación de la bancada de Morena a una mujer, para que él desista de buscar la presidencia del Senado por lo que resta del sexenio.

“Si en este momento el senador Monreal dijera ‘cedo mi espacio de la coordinación parlamentaria a una compañera senadora de Morena’, yo ya no tendría argumento alguno para estar reclamando ser presidente del Senado”, indicó.

Batres aseguró que de inmediato respaldaría esa decisión de que las mujeres pasen a ocupar las responsabilidades de gobierno en el Senado, y emplazó a Monreal a ceder la coordinación de la bancada a una mujer.

“Si el senador Monreal está de acuerdo, yo en todo el sexenio no insistiría ni en ser presidente del Senado, ni presidente de ninguna comisión, ni coordinador parlamentario, ni nada, le pediría lo mismo al propio Ricardo”, estableció.

El aún presidente del Senado señaló que no tiene inconveniente en que haya alternancia de género, pero que se aplique en términos generales. En ese sentido pidió a Ricardo Monreal congruencia, porque durante varios meses esgrimió este argumento, y lo sensato sería que le deje la coordinación a una compañera, pues ello sería muy sano.

NO HAY DISCULPAS. Batres también aclaró que no ofrecerá ninguna disculpa a los senadores de su bancada, por los señalamientos que hizo de que recibieron “cañonazos” para votar en contra de su reelección como lo demandaron algunos de sus compañeros, como el senador Alejandro Armenta.

Por el contrario, señaló que las disculpas se las tienen que ofrecer a él por el maltrato recibido por parte de Ricardo Monreal.

“El agredido soy yo, y no me merecía este trato, más bien las disculpas deberían ser al revés”, dijo.

Batres manifestó que respetará el fallo que emita de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, luego que este jueves interpuso un recurso de impugnación contra el proceso de elección de la presidencia del Senado.

Confió en que su impugnación tendrá éxito, por los argumentos en que centró su queja.