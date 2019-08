Si Morena se echa a perder, renuncio: AMLO

Entonces no se debe de manchar ese nombre”, comentó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que “si el partido que ayudé a fundar, Morena, se echara a perder, no sólo renunciaría a él, sino que me gustaría que le cambiaran de nombre, porque ese nombre nos dio la oportunidad de llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Entonces no se debe de manchar ese nombre”, comentó.

AMLO consideró que es muy lamentable cuando un partido surge defendiendo causas justas y luego terminan “muy mal”. Asimismo, refirió que ahora que haya elecciones internas en Morena (el 23 y 24 de noviembre), quería dejar claro que el gobierno no intervendrá en el proceso de ese partido ni en otros.

El mandatario adelantó que entregará una carta a los militantes de Morena y pedirá que mantengan sus ideales y principios.