Si no tiene daño estructural, en tres meses reabrirán La Merced

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, informó que en máximo tres meses podría quedar terminada la rehabilitación del mercado de La Merced, esto siempre y cuando el dictamen no indique que el incendio provocó daños estructurales al inmueble.

“En caso de que no haya daño estructural, estábamos calculando dos o tres meses para hacer la rehabilitación completa, se van a asignar los recursos y dado que es una emergencia vamos a ver con la Contraloría para que no se requiera una licitación especial, sino que pueda ser una asignación por emergencia“. Y agregó: “Hoy empieza el diagnóstico de si hubo daño estructural, parece que no hubo, pero tiene que hacerse una evaluación del concreto y del acero y a partir de ahí empezar la rehabilitación”.

Asimismo, explicó que según los primeros dictámenes que se realizaron en la zona, todo apunta a que el incendio se originó debido a una sobrecarga eléctrica en el centro de abastos, pero solicitó a la ciudadanía esperar el informe final que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México emitirá para tener completa certeza.

“Ya nos va a dar el informe la Procuraduría, todavía no lo termina, pero es parte de la propia instalación eléctrica, parece que todo va por ahí, es un tema donde hay mucha gente que se está colgando, entonces hubo una sobrecarga”, reiteró.

La mandataria capitalina aseguró que una vez concluidos los trabajos de limpieza en el mercado y pasada la emergencia se iniciará con el reordenamiento de los más de mil locatarios que resultaron afectados tras el siniestro para que de esa forma puedan continuar con sus ventas.

Además, anunció que por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico se les otorgará a todos los afectados una ayuda económica durante el tiempo que duren las obras de rehabilitación, sin embargo no precisó el monto.

“Va a haber un apoyo a los locatarios, en este momento se está haciendo un censo de todos los locatarios que resultaron afectados, va a haber un apoyo a ellos en lo que empieza la rehabilitación”.

FALLAS. Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil de la capital del país, admitió que dentro del mercado de La Merced las instalaciones eléctricas no habían sido revisadas como parte de los protocolos de seguridad, además de que esta responsabilidad corresponde a la alcaldía de Venustiano Carranza.

Cuando se le cuestionó a la funcionaria de Protección Civil sobre las verificaciones eléctricas respondió: “Déjame decir algo: hay dos clases de lineamientos para todas las instalaciones de afuera, las itinerantes, que tienen que ver con las romerías, con los ambulantes, que todos se cuelgan de la luz; o sea, todos sabemos que eso pasa. Adentro y afuera hay muchos problemas con el tema de las instalaciones de luz”, respondió Urzúa.

Al recorrer el sitio donde ocurrió el siniestro, la funcionaria capitalina señaló que hay una gran cantidad de problemas respecto al tema de las instalaciones eléctricas dentro de La Merced y otros mercados públicos de la ciudad.

Myriam Urzúa dijo que se puede sospechar de que comerciantes ambulantes suelen colgarse de la luz, lo que genera un sobrecargo, pero pidió no adelantarse hasta que la Procuraduría capitalina informe sobre las causas del incendio y agregó que la responsabilidad de revisar la instalación eléctrica en los mercados públicos corresponde a las alcaldías donde se encuentran ubicadas; sin embargo, dijo que la Secretaría a su cargo entrará a revisarlos.

“Estamos viendo cómo lo solucionamos, el tema es poder verificar, poder trabajar conjuntamente con las alcaldías y con la Secretaría de Desarrollo Económico para poder empezar a ver cuál es el grado de riesgo que tienen cada uno de los mercados”, sostuvo.

Explicó que la inspección será en todos los mercados grandes ubicados, por ejemplo, en Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán.