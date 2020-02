“Siempre he pensado que la salvación puede estar en el arte”: Christian Jean

Siguiendo los pasos de algunos artistas que se ponen a prueba como solistas después de triunfar con sus bandas e influenciado por artistas como Radiohead y Gorillaz, Christian Jean, vocalista de la agrupación mexicana Reyno estrenó el pasado viernes su nueva producción como solista. Catarsis es el nombre del disco en el que a lo largo de diez canciones explora temas de amor, desamor, autorreflexión y muerte.

En entrevista para Crónica realizada en los estudios Universal Music, Christian platicó de esta nueva etapa que empieza como solista, sin dejar de lado su proyecto Reyno, junto a Pablo Cantú.

“Como su nombre lo dice, este disco es catártico, purificador. Esto se debe a que venía de un estilo de vida muy acelerado, tenso y de vivir un poco al límite. Me sentía un poco sin rumbo. Con este disco me anticipé porque cuando lo empecé a realizar aún me encontraba en esos instantes de confusión. Para mí es un empezar de nueva con otro estilo de vida. Y estoy sintiendo una gratitud que no había sentido en mucho tiempo”, dijo el cantante.

Con problemas como la mayoría de las personas, Christian Jean confesó haber tenido relaciones tóxicas, algunas adicciones, codependencia, entre otras muchas razones, fueron lo que lo llevaron a realizar este nuevo proyecto. “Siempre he pensado que la salvación puede estar en el arte. Tanto el que lo hace como en el que lo disfruta y eso quiero lograr con mi música.

A la par de su nuevo proyecto como solista, Christian se desarrolla también como vocalista de Reyno, banda que ha alcanzado un gran reconocimiento en la escena musical mexicana.

“En este proyecto le quise dar una estética más sintética, porque en Reyno todo es orgánico: hay bajo, guitarra y batería y una potencia en el escenario. Y aquí busqué contrarrestar un poco eso. Traté de buscar ciertos sonidos que le dan la vuelta, además lo que estoy haciendo siento que es un poco más melancólico, más oscuro a comparación de mi banda que es más romántico”, aclaró el vocalista.

Dentro de Catarsis, Christian comparte el tema “Fuerza” al lado de Leonardo de Lozanne, vocalista de Fobia. Un hecho anormal ya que Christian menciona no ser tan fan de las colaboraciones, pero en este caso se logró gracias a la confianza y amistad que existe entre los dos.

El álbum fue compuesto y grabado en su casa. Esto se ve reflejado en la estética y la vibra, que fue resultado de una coproducción entre el propio Christian y Luis López Valls.

El disco ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, así como los videoclips de los temas “Flor de piel” y “No soy yo”. Por otra parte, también comentó que Reyno está listo para su participación en la próxima edición del Vive Latino, festival que se llevará a cabo en menos de un mes en el Foro Sol.