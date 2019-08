Siempre sí se levantaron denuncias por vandalismo

Siempre sí se levantaron denuncias por vandalismo

Que siempre sí se levantaron carpetas de investigación por los actos vandálicos durante la protesta del pasado viernes. Nos dicen que la procuradora Ernestina Godoy se vio obligada a iniciar una investigación, y no por desafiar a su jefa, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que no habría responsables de los daños a la infraestructura urbana y que tampoco se perseguiría a nadie, sino que para que los seguros se hicieran cargo de pagar los desperfectos es necesario levantar una denuncia. Es decir que sólo es por ese motivo: para que el seguro pague y no para encontrar responsables y quien costee por los platos rotos. Eso sí, aclararon, los únicos que no tendrán perdón serán El Chupas, que por cierto ayer fue detenido en el Estado de México, y el sujeto que le ordenó golpear al reportero Juan Manuel Jiménez y quien sigue en calidad de prófugo. Así las cosas.

Policías estatales le ganan a la Guardia Nacional

Vaya sorpresa la que se llevaron los habitantes de Naucalpan al enterarse que agentes de la Fiscalía del Estado capturaron a los asaltantes de los estudiantes de la FES Acatlán. El asombro no fue la rapidez del arresto sino quién la hizo. Resulta que fueron agentes federales quienes realizaron la detención de dos de los hampones que se subieron al transporte público y quitaron laptops, celulares, carteras y hasta los dulces a los alumnos de la UNAM, y no los integrantes de la Guardia Nacional que fueron enviados a patrullar la zona por el incremento de asaltos en los alrededores de las instalaciones de la facultad. Nos dicen que la presencia de los elementos de la GN sólo duró un día y después se marcharon sin siquiera asustar a los hampones, quienes, según los reportes de la policía, siguieron asaltando en la zona. Ahora sí que los agentes se ganaron la palomita.

Hackean a Negrete… y él, en las nubes

Vaya descuido el del alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, y el de su equipo de trabajo al no percatarse a tiempo que su cuenta oficial de Twitter fue hackeada y utilizada para amenazar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue más de media hora el tiempo que utilizaron los hacker para cambiar la foto de perfil de la alcaldía y comenzar a publicar tuits en contra del primer mandatario. Incluso los infractores aseguraron que tenían intervenidas las cámaras de vigilancia del Palacio Nacional y que la policía ni siquiera podía impedirlo. Nos cuentan que los encargados de redes sociales de la alcaldía se dieron cuenta gracias a que algunos cibernautas comenzaron a publicar las capturas de pantallas de los bromistas, quienes habían cambiado hasta los colores de la página y la imagen que había del edificio por una de una mano recibiendo dinero, muestra de corrupción. Ahora sí que mostraron lo vulnerables que son las redes sociales del exgoleador, quien tendrá que jalar la oreja a su equipo de comunicación por la distracción.

PepeCapitalino@gmail.com

@PepeCapitalino