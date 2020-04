Siguen operativos vs. aglomeraciones en la Viga y la Nueva Viga

Los operativos para evitar la aglomeración de personas en el mercado de la Viga y la Nueva Viga continúan por segundo día consecutivo, debido a que miles de compradores siguen llegando a estos centros de abasto.

Esto a pesar de que en días pasados algunos más de 50 puestos semifijos fueron retirados y el sitio se encuentra rodeado por vallas metálicas y varias unidades de la SSC para evitar el paso de las personas, apoyados por25 policías, cinco unidades y una grúa.

Asimismo, personal de la Subsecretaría de Tránsito, realizó cortes viales en Canal de Río Churubusco y Eje 5; Huaquila de Churubusco a Eje 6 a la altura de la Central de Abastos, así como en Eje 6 de Churubusco a Rojo Gómez, para evitar el ingreso de vehículos al mercado.

Sin embargo, la ciudadanía continúa sin acatar el llamado tanto de las autoridades locales, como federales para permanecer en casa y así evitar contagiarse o contagiar a más personas.

Desde el jueves santo miles de personas violaron las recomendaciones de las autoridades para realizar compras de pescados y mariscos en esta cuaresma, sin respetar la llamada Sana Distancia, que es de metro y medio entre comprador, y en su mayoría sin cubrebocas, guantes o material de protección sanitaria.

Por ello se han instalado cinco filtros de acceso para dosificar la entrada a los mercados por bloques, pues de las cinco puertas que tiene el mercado tres han sido cerradas para mantener el control de las personas que ingresan y salen.

Además no se permite el acceso a adultos mayores y niños al mercado, y en todas las entradas la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se entregan a cada persona tapabocas y gel en alcohol.

Por su parte Rosa Icela, Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México reprobó el actuar de las cientos de personas que acudieron a estos centros de abasto y calificó como un irresponsabilidad estas acciones.

“Las personas que van a sitios como el Mercado de la Nueva Viga no están midiendo las consecuencias y no actúan con responsabilidad al ir en contra de las medidas solicitadas para atender la emergencia sanitaria. No solo es en beneficio de la familia, de la comunidad, sino de la ciudadanía en general; entonces, los invitamos a cuidar a su familia, a cuidar a su comunidad no asistiendo a lugares en donde hay aglomeraciones”, mencionó.

Y subrayó: “Estamos solicitando, pidiendo a la ciudadanía que no vayan a sitios donde se aglomera la población porque las consecuencias de un contagio serían fatales”.

La Alcaldía de Iztapalapa ha reportado que la afluencia de personas a este mercado son atípicas, puesto que con respecto a otros años la afluencia de personas se ha incrementado.