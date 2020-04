Aureoles pide ayuda a AMLO; le mienten sobre recursos, señala

El mandatario purépecha envió un mensaje a AMLO y le señala que los recursos presupuestales que deberían estar llegando de manera extraordinaria, no están siendo enviados a la entidad.

"Que no le digan que ya nos mandaron dinero hasta junio, para que no nos preocupemos", indicó Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, quien se ha mostrado especialmente crítico respecto al accionar de la Secretaría de Salud federal en esta crisis pandémica. "Eso es falso Presidente, no le están diciendo la información como se debe”, señaló el gobernador michoacano.

Aureoles Conejo emitió un mensaje de video de casi cuatro minutos, dirigido a AMLO en el que señala que los recursos presupuestales que deberían estar llegando de manera extraordinaria, no están siendo enviados a sus entidad. "No dejen solo a Michoacán", señaló el mandatario, quien pidió al Presidente de la República: “necesitamos de tu apoyo, estamos haciendo todo lo que está en nuestro alcance”.

El michoacano indicó que se ha anunciado la entrega de recursos a la entidad y que se hizo pensar que eran los destinados a atacar la pandemia, cuando en realidad se trata de los que cubren gastos de sueldos, mantenimientos y otros aspectos operativos habituales.