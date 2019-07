Simona Halep contra Serena Williams en final de Wimbledon

Con autoridad y poderío, la rumana Simona Halep y Serena Williams se impusieron en las semifinales femeniles del Abierto de Wimbledon, con lo que ambas buscarán el título en el All England Lawn Tennis and Croquet Club el próximo sábado, para definir a la campeona del tercer Grand Slam del año.

Halep lució intratable en la cancha central del complejo tenístico londinense, para derrotar en 1:12 horas a la ucraniana Elina Svitolina por 6-1 y 6-3, con lo que la rumana ex número uno del mundo, buscará su primer título ante la menor de las hermanas Williams.

Esta será la quinta final de Grand Slam de Halep, quien buscará su segundo título. Perdió las “semis” de Australia en 2018 y las de Roland Garros en 2014 y 2017, mismo certamen donde ganó su único “Grande”, el año pasado.

En la segunda semifinal, la estadunidense Serena Williams solamente requirió de 59 minutos para eliminar a la checa Barbora Strycova por 6-1 y 6-2, con lo aparecerá por undécima ocasión en la final de Wimbledon en busca de su octava corona en el pasto sagrado inglés y su título 24 en torneos de Grand Slam, con lo que igualaría a la australiana Margaret Court.

Williams y Halep se han enfrentado 10 ocasiones en el circuito de la WTA, con nueve triunfos para la estadunidense por sólo uno de la rumana, en 2014 en superficie dura.