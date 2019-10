Simone Biles llega a 21 medallas mundiales

La gimnasta estadunidense está a dos de igualar la cifra récord de Vitaly Scherbo. Aunque hace saltos increíbles, los jueces no le dan la máxima calificación.

Simone Biles sigue revolucionando la gimnasia artística, sin embargo aún no ha sido calificada con la máxima puntuación.

Simone Biles la menudita gimnasta de 1. 47 metros de estatura y de 47 kilos de peso estableció una nueva marca personal al sumar su medalla número 21 mundial, luego de que su equipo, el de Estados Unidos se llevó el oro en el all around durante el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística que se celebra en Stuttgart, Alemania.

Biles de 22 años de edad, quien ganó su primer título mundial en 2013, está a dos medallas de igualar la cifra récord de 23, de Vitaly Scherbo entre gimnastas hombres y mujeres.

“Trato de no pensar en los récords. Trato de hacer lo que me he propuesto, que es competir por mi país”, dijo Biles.

Para la estadunidense fue su presea número 15 de oro y con ello rompió el empate con la rusa Svetlana Khorkina en obtener la mayor cantidad de preseas obtenidas por una mujer en un Mundial de Gimnasia Artística.

En cuanto al equipo de Estados Unidos ganó con 172.330 puntos su quinto oro consecutivo de campeonato mundial. La plata fue para el representativo de Rusia y el de bronce para Italia que por primera vez subió a un podio mundial tras 69 años. La sorpresa fue para China al quedar fuera de la repartición de medallas por primera vez desde el Campeonato Mundial de 2003.

Biles logró sus mejores notas individuales en el salto de potro, barra de equilibrio y ejercicios de suelo. Cada vez que realizó una de sus presentaciones, recibió gritos, aplausos y rostros de sorpresa por la manera en como demuestra su fuerza explosiva y velocidad en sus rutinas.

Es la gimnasta que sigue revolucionado la gimnasia, este martes dio una muestra brillante en la rutina de piso, siempre sonriente, disfrutando lo que hace.

LOS BILES CUENTAN POCO PARA LOS JUECES. En su palmarés ya suma cuatro movimientos con su nombre, los llamados Biles, y los cuatro se encuentran entre los elementos más difíciles jamás vistos en la gimnasia. Sin embargo Simone no recibió la puntuación que esperaba, a pesar de sus increíbles destrezas. Los jueces no premian su esfuerzo.

El reciente sábado, Biles hizo historia en la apertura del Mundial de Gimnasia 2019. Realizó durante su rutina de ejercicios en el piso un triple-doble mientras que, en la barra de equilibrio, hizo una salida con un doble-doble, que es un doble mortal hacia atrás con dos giros. Este último causó polémica.

La Federación Internacional de Gimnasia (FIG) lo calificó con una H (0,8 puntos) y no la J (1) que es la calificación más alta. Las quejas se hicieron oír ya que se trata de una secuencia que sólo Biles ha podido hacer en toda la historia de la gimnasia.

SE INCONFORMA. Simone Biles dejó en claro su disconformidad en un tuit “jaja-basura” sobre un diagrama del movimiento. El equipo de gimnasia de Estados Unidos también criticó la calificación en un comunicado en Twitter: “Creemos que la habilidad debe recibir el valor que merece”.

En una entrevista con NBC, Biles dijo que los jueces no valoraron sus nuevas habilidades para desalentar a los gimnastas menos experimentados a intentar hacerlas.

“Si fuera (una gimnasta) de otro país que lo intentara, definitivamente sería una J. Pero porque soy yo es tan injusto, porque, ¿estoy compitiendo en mi propia liga? Sí, pero eso no significa que no me puedan dar crédito por lo que estoy haciendo”, aseguró Biles, también ganadora de cuatro medallas de oro y una de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

“Nos piden que hagamos cosas más difíciles y que ofrezcamos más arte, que mostremos habilidades más complejas”, subrayó. “Entonces lo hacemos, y luego no lo acreditan, no creo que sea justo”, añadió.

LA FIG EVITA CORRER RIESGOS. Tras el revuelo que se desató por la calificación que recibió Biles, la Federación Internacional de Gimnasia respondió en un comunicado que su decisión es “razonable”, teniendo en cuenta “el riesgo y la seguridad de las gimnastas”.

“Existe un riesgo adicional al caer en los saltos dobles en la salida de la barra, con o sin giros, que incluye una posible caída sobre el cuello” explica el comunicado de la FIG publicado en su sitio web.

“Hay muchos ejemplos en el Código (de gimnasia) donde se han tomado decisiones para proteger a los gimnastas y preservar la dirección de la disciplina”, justificó.