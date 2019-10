Simone es simplemente espectacular

Logra su quinto título mundial en all around y sigue haciendo sus rutinas de alto riesgo

Simone Biles, la gimnasta estadunidense logró en Stuttgart su quinto título mundial en all around, algo que ninguna mujer había logrado hasta ahora, además sumó su medalla 22 en unos Mundiales, sólo la supera el ruso Vitaly Scherbo con un más.

Biles, de 22 años y que une este título a los obtenidos en 2013, 2014, 2015, 2018, se impuso con 58,999 puntos totales, por delante de la china Tang Xijing (56,899), que se hizo con la plata, y la rusa Angelina Melnikova (56,399), bronce.

Simone fue la mejor en salto (15,223), barra de equilibrio (14,633) y suelo (14,400), y acabó tercera con 14,733 en asimétricas, el único aparato que dejó escapar.

Con su programa de ultrarriesgo, Biles se colocó por dos puntos por encima de las demás gimnastas y sonríe porque ha hecho el triple-doble, una vez más.

El triple-doble es un triple mortal con doble giro. Una proeza de coordinación atlética que sólo ella es capaz de hacer y que los jueces, preocupados cuestionan.

Le niegan los dieces. Consideran que este movimiento, y también el doble-doble en la salida de la barra de equilibrio, entraña demasiados riesgos. Por eso, califican el triple-doble con una H (0,8 puntos) y no con la J (1 punto).