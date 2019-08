Sin apoyo de Morena no buscaré permanecer en Mesa Directiva: Batres

Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, descartó que vaya a promover su reelección en ese cargo con apoyo de otras bancadas del órgano legislativo.

Batres Guadarrama indicó que definitivamente sin Morena no buscaría la presidencia de la Mesa Directiva, pues no se trata de lograr un cargo a costa de lo que sea. “No, no buscaría el apoyo de otros grupos parlamentarios para presentar una planilla alterna contra la planilla que presente Morena”, subrayó.

El senador sostuvo que actuará como lo ha hecho hasta ahora en la responsabilidad que le toca y que solo con apoyo de su partido buscaría reelegirse.

“Soy un militante de Morena disciplinado y lo que decida Morena, en este caso a través de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, es lo que voy a hacer. Entonces, estoy a la espera de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia resuelva sobre este punto en lo particular", externó.

El viernes pasado Batres presentó ante la instancia morenista una impugnación por presuntas irregularidades en la elección interna de la fracción de ese partido en el Senado de la República en la que por unanimidad se eligió a Mónica Fernández Balboa para la Presidencia de la Mesa Directiva.

Al respecto el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, informó que esa instancia ya envió a la Mesa Directiva la convocatoria para que el sábado 31 de agosto a las 10:30 horas se reuna el Pleno para que vote la propuesta de Morena y se integre ese órgano de gobierno para el segundo año de la LXIV Legislatura federal.

Al preguntarle si Batres le dará trámite dijo: “es un hombre correcto, institucional, y es un asunto del Senado que confío salga bien", y descartó que la bancada de Morena "ponga el pie" para la instalación de la Mesa Directiva.

El también líder de los senadores de Morena exhortó a los del PAN a separar lo que sucede en la Cámara de Diputados con lo del Senado, pues los panistas han señalado que no avalarían a Mónica Fernández en protesta de que en San Lázaro el grupo de Morena no quiere ceder la Presidencia de la Mesa Directiva, que de acuerdo con la ley en este segundo año legislativo corresponde a Acción Nacional.

Aseguró, no obstante, que si se diera esa situación Morena la superará sin imposiciones ni autoritarismo, y con mucho diálogo con las demás bancadas.

