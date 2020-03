“Sin mi trabajadora del hogar, me quedé sola a cargo de 4 adultos mayores”

"Señora, nada más le hablé para avisarle que, pues, ya a partir del lunes no me voy a presentar a trabajar, pues por lo del coronavirus, y mi hija me dice que ya no puedo andar quedándome en su casa toda la semana y nada más verla los fines de semana… es que tiene mucho miedo que me contagie de eso, y ni Seguro tenemos…"

Ésta fue la llamada telefónica que Guille recibió este domingo; de un momento a otro se quedó sin el apoyo de su trabajadora doméstica, doña Rosita, quien prácticamente daba tranquilidad a su vida, y estabilidad a su matrimonio.

En medio de la pandemia por COVID-19 y las medidas de distanciamiento social que esto ha ocasionado, aunado al hecho de que la firme recomendación de las autoridades de Salud es quedarnos en casa para evitar el contagio y propagación del virus, Guillermina Sánchez, de 55 años de edad, enfrenta un verdadero dilema:

Quedarse en casa con su marido, quien es 20 años mayor que ella, o irse al municipio de Chalco en donde debe cuidar a su papá y a dos hermanos de éste, quienes de un momento a otro se han quedado sin la trabajadora del hogar que veía por ellos.

Guille cuenta a Crónica, que se siente verdaderamente desesperada, “necesito a una todóloga en la casa y Rosita cumplía esa parte tan importante: era cocinera, enfermera, cuidadora, policía —ríe—, porque me llamaba apenas alguno de mis viejitos se estuviera portando mal”.

El trabajo no es fácil, reconoce, pero creeme que no le pagaba mal, más que un apoyo en la limpieza del hogar, Rosita es mi brazo derecho con ellos, mis tíos nunca se casaron ni tuvieron hijos, así que llegado el momento, mi papá les dijo que se juntaran a vivir los tres y ahora son mi responsabilidad.

Uno de mis tíos tiene incontinencia, así que ya te imaginarás lo pendiente que hay que estar de él, mi papá necesita bastón para desplazarse por la casa y obviamente nunca quiere utilizarlo y mi otro tío comienza a tener problemas de memoria, y hay que tener siempre la puerta de la casa cerrada para que no se dé sus escapadas”.

El problema, es que con el anuncio que se hizo con mayor hincapié del “quédate en casa”, Rosita decidió que era el momento de guardarse en su casa con su hija; “yo la entiendo, todos tenemos miedo, pero mira, de verdad, hice de todo para tratar de convencerla, la necesito mucho, estábamos con los trámites para darla de alta ante el IMSS, le ofrecí pagarle un bono como de compensación porque se quedara con ellos de lunes a viernes; bueno, incluso que hablara con su hija y se quedaran las dos en la casa para no descuidar a mi papá ni a mis tíos; no logré convencerla”.

El marido de Guille ya reclama también su lugar, y está cansado de que ella esté al pendiente de su papá, y algunos días de la semana tenga que quedarse con ellos, para ver por sus tres viejitos, como les dice.

“En ese aspecto, mi esposo es muy intransigente, no está dispuesto a ceder, no quiere aquí en la casa a mis viejitos, y yo no soy capaz de dejarlos solos a su suerte; imagínate, que les pasa algo y cuando yo llegue encuentro una desgracia…. Mi esperanza es que encuentre alguien como doña Rosita que me quiera ayudar en medio de esta contingencia…”.

Este forzado y no planeado abandono de empleo en medio de una contingencia sanitaria, se da justo antes del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que se conmemora este lunes 30 de marzo, en el cual organizaciones de la sociedad civil exhortan al gobierno mexicano y a las personas empleadoras a tomar medidas encaminadas a garantizar y proteger los derechos de las trabajadoras del hogar, quienes de cara a las medidas restrictivas con motivo de la pandemia COVID-19, están en situación crítica al enfrentarse a despidos injustificados y recortes en sus ingresos por las medidas de distanciamiento social recomendadas.

Marcelina Bautista, coordinadora General de Centro de Apoyo y Capacitación para las Empleadas del Hogar (CACEH), sostuvo que, “como organizaciones hacemos un llamado al estado mexicano y a la sociedad en su conjunto para actuar de forma solidaria con medidas que permitan mitigar los efectos de esta crisis que afecta a quienes menos tienen”.

En este mismo sentido, precisó que diversas organizaciones de la sociedad civil hacen especial énfasis en la falta de protección social hacia las trabajadoras del hogar, debido a que la situación de pobreza moderada o extrema afecta al 50.7 por ciento de los hogares de las empleadas de este ramo.

Asimismo, priva entre ellas una situación de informalidad en la que laboran, debido a que el 99 por ciento de ellas, no tiene contrato escrito y 97 por ciento no cuenta con seguridad social, lo cual las convierte en uno de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad frente a esta pandemia.

Marcelina Bautista subrayó que los despidos o “descansos” sin apoyo económico crecen de forma exponencial. Una de cada tres personas trabajadoras del hogar es jefa de familia, por lo que la pérdida o reducción de sus ingresos en este contexto las coloca a ellas y a sus familias en una situación de riesgo que condiciona su seguridad patrimonial y alimentaria.

Reconoció los importantes avances en la garantía de los derechos del sector, así como el aporte social y económico de su trabajo; sin embargo, enfatizó, también es importante evidenciar los problemas que persisten, de ahí la importancia de hacer un llamado a las autoridades, organizaciones y empleadores para resolver la profunda precariedad laboral que enfrentan, la discriminación sistemática de la que históricamente han sido objeto y la deuda que como sociedad tenemos para avanzar hacia la garantía de sus derechos.

Subrayó que frente a la pandemia COVID-19, las trabajadoras del hogar están en una situación crítica, por los despidos injustificados o recortes en sus ingresos que han comenzado a registrarse ante las medidas de distanciamiento social.

Aquellas que no logran dejar de trabajar por la necesidad de generar un ingreso cotidiano, se están exponiendo más al virus por el desplazamiento a sus lugares de trabajo y por la labor de cuidados que realizan diariamente.

Ante ello, pidió, el llamado es a que las y los empleadores de trabajadoras del hogar paguen de forma íntegra los salarios durante la presente cuarentena, pese a que éstas no estén laborando; inscribirlas al Programa Piloto del IMSS para garantizar que cuenten con los servicios médicos en la institución y, en caso de que continúen trabajando, asegurar las medidas de seguridad e higiene recomendadas por las autoridades sanitarias del país.

En particular a quienes empleen a personas mayores de 65 años, con enfermedades o padecimientos crónicos y a mujeres embarazadas o en periodo lactancia, que garanticen las medidas de aislamiento correspondientes por decreto federal.

En este contexto, resaltó que este lunes, con los hashtags #CuidaAQuienTeCuida y #ContagiemosSolidaridad organizaciones sociales a favor de las trabajadoras del hogar, lanzarán a través redes sociales este exhorto a la sociedad para fomentar el respeto a los derechos de las personas trabajadoras del hogar en medio de esta crisis.