Sin Tiger Woods, y con dos mexicanos se juega The Players

Sin la leyenda estadunidense Tiger Woods, por molestias en la espalda, pero con 47 de los mejores 50 golfistas del mundo, incluyendo a los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz entre los seis latinos participantes del 10 al 15 de marzo, se jugará The Players Championship, a celebrarse en Pontevedra Beach, Florida.

Woods dos veces campeón en The Players, aquejado por un recurrente dolor de espalda a sus 44 años, canceló su participación en el certamen, luego de que superó el corte, pero terminó en el último lugar (68) del Genesis Invitational, disputado el pasado 16 de febrero en Los Ángeles, California.

Mark Steinberg, representante del golfista estadunidense declaró que: “Su espalda no está lista“, y confirmó que Woods, actual número 11º del mundo se comunicó personalmente con el comisionado del PGA Tour, Jay Monahan para anunciarle su decisión de ausentarse del torneo.

El anuncio del field completo en el TPC Sawgrass incluye a 47 de los mejores 50 clasificados en el Official World Golf Ranking (OWGR), para que The Players Championship tenga la participación más sólida de la campaña 2020.

LA LEGIÓN LATINOAMERICANA. Encabezados por el tamaulipeco Abraham Ancer y el jalisciense Carlos Ortiz, cuatro jugadores latinoamericanos más tomarán parte en The Players, el chileno Joaquín Niemann, el colombiano Sebastián Muñoz, el venezolano Jhonatan Vegas y el argentino Emiliano Grillo.

En el campo diseñado por Pete Dye, el tricolor Abraham Ancer tratará de mejorar el sitio 12 que logró en su primera aparición en el torneo del año pasado, mientras que su compatriota Carlos Ortiz, quien no pudo superar el corte en su única participación en 2016, ya con mayor experiencia, intentará trascender entre los grandes golfistas del mundo.

Por su parte, el albiceleste Emiliano Grillo jugará por quinta vez The Players Championship, donde su mejor ubicación fue un 11º lugar en 2017, en tanto Niemann y Muñoz llegan a este torneo tras sus triunfos al inicio de la temporada.

El chileno, de 21 años, ganó en Military Tribute at The Greenbrier, mientras que el colombiano, de 27 años, triunfó en el Sanderson Farms Championship.

Otro que llega con espíritu de revancha es el venezolano Vegas, quien estuvo muy cerca la edición anterior, luego de embocar un fantástico putt en el hoyo 17 en la jornada final, que hizo vibrar a TPC Sawgrass. Vegas finalmente quedó empatado en el puesto 3, en lo que fue su mejor actuación de las siete que suma en The Players.

También estará el número uno del mundo y campeón defensor, el norirlandés Rory McIlroy, jugando en un gran momento. “He aprendido a querer cada vez más este torneo a lo largo de los años“, dijo McIlroy, quien falló el corte en cada una de sus primeras tres visitas a TPC Sawgrass.

McIlroy he mejorado mucho y ahora llega con muchas mejores sensaciones, luego de que el año pasado hiciera birdies en los últimos dos hoyos para ganar por un golpe, en un torneo que otorga 15 millones de dólares en premios, 2.7 mdd para el ganador.

Con el par-3 del hoyo 17, de sólo 135 yardas como hoyo icónico que la mayoría de los fanáticos quiere ver y que preocupa a todos los jugadores, este gran campo de golf es mucho más que esa pequeña isla.

Este exigente diseño es sin duda el más famoso de Pete Dye, miembro del Salón de la Fama del Golf Mundial, quien murió el pasado 9 de enero a los 94 años.

Entre la genialidad de su diseño está que no favorece un estilo particular de juego. Grandes pegadores como Woods, McIlroy, Phil Mickelson, Adam Scott y Jason Day han ganado The Players, al igual que pegadores más cortos como Webb Simpson, Tim Clark, Matt Kuchar y Fred Funk.

La historia nos ha demostrado una cosa segura: TPC Sawgrass es un escenario que se acomoda a los jugadores internacionales. McIlroy el año pasado fue el undécimo jugador internacional desde 2000 en levantar el trofeo y tendrá mucha competencia.

El field de 144 jugadores de este año en TPC Sawgrass incluye 56 jugadores internacionales. Uno de los más en forma es el español Jon Rahm, quien lideró The Players luego de 54 hoyos hace un año, antes de ser superado por McIlroy.

Al igual que el norirlandés, Rahm en sus últimos ocho torneos alrededor del mundo, tiene dos victorias, dos segundos puestos y siete Top Ten, lo que lo tienen en el número 2 del OWGR.