Sin trabajo en la NFL, Kaepernick dona 100 mil dólares

“Nos necesitamos más que nunca. Estoy donando 100 mil dólares al fondo Know Your Rights Camp COVID-19, el cual busca reunir dinero y conciencia en este desproporcionado impacto pandémico que están sufriendo las comunidades de color”, informó en sus redes sociales el ex pasador de 32 años.