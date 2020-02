Sinead O’ Connor explica cómo es vivir con agorafobia

Tras convertirse al islam, Shuhada Davitt, como ahora se hace llamar la cantante irlandesa, Sinead O’ Connor, develó cómo ha sido lidiar con una enfermedad como la agorafobia.

En una entrevista para la cadena irlandesa RTE, reveló que “nadie lo sabe, no suelo sacar el tema, pero tengo miedo a los espacios abiertos y no salgo mucho”, mencionó la intérprete.

La cantautora ha pasado por procesos difíciles, que han afectado su salud mental y llevado a crisis, incluso a punto del suicidio. A través de sus redes sociales, publicó en 2017 un video en el que dice: “Quiero que todos sepan lo que se siente, por eso estoy haciendo este video. La enfermedad mental es como las drogas, importa poco quién seas; y lo peor es el estigma, no importa quién seas”.

Sin embargo, actualmente O'Connor se encuentra estable y menciona que la enfermedad mental puede sanar: “Ahora puedo reírme de aquello, pero en ese momento fue terrible. No disfruto sufriendo y no soy una de esas artistas que sienten que no pueden ser creativas a menos que sufran. De hecho, soy lo opuesto a eso, gracias a Dios. Pero lo bueno de la enfermedad mental es que puedes sanar. Así que ya se ha acabado”, compartió RTE.

Asimismo, mencionó que es una persona muy solitaria y desconfiada, pues siente que las personas se le acercan por interés, es por eso que decide mantenerse solitaria. “Me he vuelto desconfiada con la gente. Me he convertido en una cínica, así que no soy buena haciendo amigos. Tengo mis carencias en ese asunto”, expresó.

Actualmente realiza una gira que iniciará en San Francisco, California, en la que se presentará en varias ciudades de Estados Unidos, así como en algunos países de Europa.