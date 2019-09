Sismo en Pakistán; hay la menos 19 muertos y 300 heridos

Al menos diecinueve personas murieron y trescientas resultaron heridas este martes en un terremoto de 5,8 grados en la escala de Richter en la Cachemira controlada por Pakistán, que sacudió parte del país y provocó grietas en las carreteras y el derrumbe de edificios.



"Un total de diecinueve personas han muerto y más de trescientas han resultado heridas", dijo a varias cadenas de televisión paquistaní Gulfraz Khan, inspector general adjunto de la ciudad de Mirpur, la zona más dañada por el temblor.



La fuente indicó que los equipos de rescate están aún sacando a heridos de los escombros de los edificios derruidos.



El terremoto se produjo a 22 kilómetros de la ciudad de Jehlum, en la Cachemira controlada por Pakistán, a 10 kilómetros de profundidad.



Sin embargo, las autoridades paquistaníes han intentando minimizar la importancia del seísmo al destacar que solo ha afectado a una zona muy concreta y no a una amplia región, como ha ocurrido en otras ocasiones en este país, donde los terremotos son relativamente frecuentes.



"No es una gran catástrofe. Solo Mirpur ha sido afectada. No hay informaciones de daños en otras zonas del país", dijo en una rueda de prensa el presidente de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA), el general Mohamed Afzal.



Un portavoz de la Policía local, Irfan Saleem, dijo a Efe que algunos canales de agua se han roto en la zonlo que causado inundaciones en pueblos cercanos, y añadió que el temblor ha dañado edificios y provocado cortes de electricidad.



Las televisiones locales emitieron imágenes de carreteras agrietadas y muros derruidos por el temblor, que se sintió a lo largo del país en las ciudades de Peshawar, Lahore, Murree o la capital, Islamabad.



El primer ministro paquistaní, Imran Khan, expresó su pesar por los daños causados por el terremoto y pidió a las autoridades a cargo de los equipos de rescate que provean de "toda la ayuda posible" a las áreas afectadas.



Asimismo, el Ejército ordenó inmediatamente el envío por vía aérea de ayuda a la zona, según informó en Twitter el portavoz militar, Asif Ghafoor.



El sur de Asia tiene un alto nivel de sismicidad por su cercanía al Himalaya, donde colisionan las dos grandes placas continentales de la India y Eurasia, que convergen a una velocidad relativa de 40 a 50 milímetros por año.



Un temblor de magnitud 7,5 grados causó 220 muertos, 1.656 heridos y daños en 10.586 casas en 2014 en Pakistán, mientras que el año pasado otro similar acabó con la vida de 38 personas.