Sistema inmune responde al COVID-19 igual que contra influenza estacional

Un grupo de científicos australianos descubrió cómo el sistema inmunológico combate el COVID-19, una información que podría resultar de vital importancia en la carrera para hallar una vacuna contra el nuevo coronavirus. El hallazgo de la Universidad de Melbourne se publica en Nature Medicine.

El estudio COVID-19: The immune system can fight back afirma que la reacción del sistema inmunológico contra el COVID-19 es similar a la que tiene contra la gripe por influenza estacional. En la investigación, los científicos estudiaron muestras de sangre de una paciente de 47 años infectada con el coronavirus que había viajado de la ciudad china de Wuhan, China, a Australia, que no presentaba patologías previas y que fue puesta en aislamiento, donde logró vencer la enfermedad 13 días después de haberla contraído.

“Tres días después de que el paciente fue admitido, vimos grandes poblaciones de varias células inmunes, que a menudo son un signo revelador de recuperación durante la infección de influenza estacional, por lo que predijimos que el paciente se recuperaría en tres días, que es lo que sucedió”, señaló Oanh Nguyen, uno de los autores. En un comunicado de la universidad añade que ésta era la primera vez que se informaban amplias respuestas inmunitarias al COVID-19, en este caso en uno no grave.

Por su parte, Katherine Kedzierska señaló que aunque el COVID-19 es causado por un nuevo virus, en una persona sana una respuesta inmune robusta a través de diferentes tipos de células se asoció con la recuperación clínica, similar a lo que ocurre en la gripe.

“Éste es un increíble paso adelante para comprender qué impulsa la recuperación de COVID-19. Las personas pueden usar nuestros métodos para comprender las respuestas inmunitarias en cohortes COVID-19 más grandes, y también entender lo que falta en aquellos que tienen resultados fatales”.

TEORÍAS DE LA CONSPIRACIÓN. Otro estudio publicado también en Nature Medicine refiere información sobre otro tema que ha inquietado a un sector de la población global y desmiente la idea de que el virus tendría un origen artificial la cual incluso ha sido referida por políticos mexicanos. A partir de un análisis genómico comparativo del virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19, los investigadores de diversas instituciones reportan en el artículo The proximal origin of SARS-CoV-2 una perspectiva sobre las características “notables del genoma del SARS-CoV-2 y discutimos los escenarios por los cuales podrían haber surgido. Nuestros análisis muestran claramente que el SARS-CoV-2 no es una construcción de laboratorio o un virus manipulado a propósito”.

Aunque se tienen varias hipótesis sobre el origen del virus, proveniente de algún otro animal, se requieren más estudios. “Obtener secuencias virales relacionadas de fuentes animales sería la forma más definitiva de revelar orígenes virales (…) También sería útil obtener más datos genéticos y funcionales sobre el SARS-CoV-2, incluidos los estudios en animales. La identificación de un posible huésped intermedio de SARS-CoV-2, así como la secuenciación del virus a partir de casos muy tempranos, sería igualmente muy informativo”.

LA EXPERIENCIA COREANA. Por otra parte, un artículo publicado en Science refiere que el modelo de reacción de Corea del Sur podría dar un ejemplo al resto del mundo de cómo atajar la emergencia —el país asiático ha sido el más exitoso en frenar los contagios. El país de 50 millones parece haber frenado en gran medida su epidemia; informó sólo 74 casos nuevos, por debajo de 909 en su punto máximo el 29 de febrero. Y lo ha hecho sin bloquear ciudades enteras o tomar algunas de las otras medidas autoritarias que ayudaron a China a controlar su epidemia. El éxito de Corea del Sur puede brindar lecciones para otros países, y también una advertencia, agrega el texto, “incluso después de reducir los números de casos, el país está preparado para un resurgimiento”.

La clave, señala el artículo Coronavirus cases have dropped sharply in South Korea. What’s the secret to its success?, ha sido el programa de pruebas más expansivo y bien organizado del mundo, combinado con amplios esfuerzos para aislar a las personas infectadas y rastrear y poner en cuarentena a sus contactos. Corea del Sur ha evaluado a más de 270 mil personas, lo que equivale a más de cinco mil 200 pruebas por millón de habitantes, más que cualquier otro país. Estados Unidos ha llevado a cabo hasta ahora 74 pruebas por 1 millón de habitantes, según muestran datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estadunidense.

La experiencia coreana muestra que “la capacidad diagnóstica a escala es clave para el control de epidemias”, dice Raina MacIntyre, una investigadora emergente de enfermedades infecciosas de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Sydney. “El rastreo de contactos también es muy influyente en el control de epidemias, como lo es el aislamiento de casos”, añade.

La percepción de los mexicanos en redes sociales

En México, un análisis de redes sociales que colecta información entre el 1 de enero y el 16 de marzo de la agencia de medios Porter Novelli, refiere que en México la conversación web se ha intensificado los últimos seis días y que, en América Latina, es el tercer país con mayor número de menciones, 881 mil 356, después de Brasil y Argentina.

El documento “Conversación online en México sobre COVID-19” señala que dentro de estas menciones en México, el 38 por ciento de los usuarios expresan enojo por las medidas gubernamentales, 31 por ciento han expresado manifestaciones humorísticas y el 21 por ciento mostraron preocupación. Sólo el seis por ciento muestra “serenidad” y el cuatro por ciento se mostraron tristes por el impacto en sus planes personales, como viajes y eventos.

Los principales temas de conversación (23 por ciento), entre el 12 y 16 de marzo, informa el documento, se refieren al anuncio de suspensión de clases y a la cancelación de diversos eventos musicales, deportivos y culturales. Sobresalieron algunas posturas contra la celebración del festival Vive Latino.