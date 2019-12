Situación de CFE impide bajar precios de luz eléctrica: López Obrador

“Ahora no podemos bajar el precio de la luz porque nos dejaron una gran deuda, querían acabar con la CFE (…) no podemos bajar el precio de la luz, pero no va a aumentar. Una vez que se fortalezca la CFE bajarán los precios”, manifestó al expresar: “debo hablarles así de franco”.