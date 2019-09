Situación legal del caso Wallace será informada: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que si hay alguna denuncia en la FGR sobre el caso Wallace se investigará y se informará de manera oportuna sobre la situación legal en este asunto para evitar confrontaciones.

En conferencia de prensa, donde un reportero le preguntó su opinión sobre las declaraciones de Isabel Miranda de Wallace en el sentido de que confía en el presidente López Obrador, luego de que presuntamente señaló que el gobierno protege a delincuentes, dijo que él no se mete en eso.

“Son libres, todos los mexicanos, de manifestarse y vamos mejor a ver qué pasa en la cuestión legal para no confrontarnos”, expresó el mandatario federal.

Por su parte, Isabel Miranda de Wallace dijo que es absoluta y totalmente falso que haya declarado que torturó o hubiera mandado matar a los secuestradores de su hijo, como sostuvo el reportero, y por el contrario, lo que dije fue “yo los pude haber matado y no los toqué ni siquiera con el pétalo de una rosa”.

Lo que yo hice, mencionó, fue llamar y entregarlos a la autoridad y que enfrentaran a la justicia, tengo 14 años clamando justicia, jamás en mi vida cometería esa barbaridad de matar o de golpear o torturar a nadie, no nada más a los secuestradores de mi hijo.

Miranda de Wallace sostuvo que “me parece que le hacen perder el tiempo al presidente con estas tonterías, le vuelvo a decir al presidente que exijo ser escuchada, ni siquiera me han contestado”.

En días pasados, en entrevista con Notimex, Miranda de Wallace declaró: “Yo los pude haber mandado matar, no nada más golpear. Yo los pude haber levantado como hicieron ellos con mi hijo, …los hubiera desaparecido de la faz de la Tierra, ¿y sabe qué?, no me arrepiento …a pesar de haber vivido 14 años encadenada a un proceso, lo volvería a hacer, porque mi alma y mis principios valen más que estos miserables y que los ruines que ahora los defienden”.

Wallace pide derecho de réplica al Presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que si hay alguna denuncia en la FGR sobre el caso Wallace se investigará y se informará de manera oportuna sobre la situación legal en este asunto para evitar confrontaciones.

En conferencia de prensa, donde un reportero le preguntó su opinión sobre las declaraciones de Isabel Miranda de Wallace en el sentido de que confía en el presidente López Obrador, luego de que presuntamente señaló que el gobierno protege a delincuentes, dijo que él no se mete en eso.

“Son libres, todos los mexicanos, de manifestarse y vamos mejor a ver qué pasa en la cuestión legal para no confrontarnos”, expresó el mandatario federal.

Por su parte, Isabel Miranda de Wallace dijo que es absoluta y totalmente falso que haya declarado que torturó o hubiera mandado matar a los secuestradores de su hijo, como sostuvo el reportero, y por el contrario, lo que dije fue “yo los pude haber matado y no los toqué ni siquiera con el pétalo de una rosa”.

Lo que yo hice, mencionó, fue llamar y entregarlos a la autoridad y que enfrentaran a la justicia, tengo 14 años clamando justicia, jamás en mi vida cometería esa barbaridad de matar o de golpear o torturar a nadie, no nada más a los secuestradores de mi hijo.

Miranda de Wallace sostuvo que “me parece que le hacen perder el tiempo al presidente con estas tonterías, le vuelvo a decir al presidente que exijo ser escuchada, ni siquiera me han contestado”.

En días pasados, en entrevista con Notimex, Miranda de Wallace declaró: “Yo los pude haber mandado matar, no nada más golpear. Yo los pude haber levantado como hicieron ellos con mi hijo, …los hubiera desaparecido de la faz de la Tierra, ¿y sabe qué?, no me arrepiento …a pesar de haber vivido 14 años encadenada a un proceso, lo volvería a hacer, porque mi alma y mis principios valen más que estos miserables y que los ruines que ahora los defienden”.

ijsm