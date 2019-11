Slipknot y la madurez de la brutalidad en We are not your kind

Sin duda alguna Slipknot es una de las bandas de metal más grandes del mundo, en los últimos 20 años ha generado una marca propia que ha trascendido más allá de la música y se ha trasladado a una corriente visual que ha crecido junto a la banda. Al pasar del tiempo su estética brutal y sumamente oscura se ha vuelto parte de un legado prácticamente intocable.

A pesar de los años y años a cuestas, cambios de alineación y la pérdida de miembros icónicos cómo Joey Jordison —baterista fundador de la banda—, Corey Taylor y compañía han sabido mutar y siempre entregar música que sigue siendo fiel a sus raíces. We are not your kind es un claro ejemplo de su capacidad de adaptación, a pesar de presentarse como un Slipknot mucho más maduro, la brutalidad, fuerza y crudeza siguen presentes, como testigos inmutables de un cambio que no olvida su origen.

“Creo que es nuestro mejor disco, llegar a la marca de los 20 años es algo que seguimos sin creer. Porque miro al pasado de la banda, me acuerdo de todos aquellos que han desfilado por aquí, por supuesto que tengo felices, tristes y dolorosas memorias, pero creo que eso sucede cuando vives la vida. Somos mejores músicos, mejores personas, creo que hemos madurado lo suficiente como para plasmar nuestros miedos e inseguridades de mejor manera, no creo que haya habido un mejor momento para Slipknot que el aquí y el ahora”, comentó Shawn Crahan, percusionista y miembro fundador de la banda.

Slipknot es una de las pocas propuestas que sobreviven a su generación, cuando el Nü Metal estaba en boca de todos y MTV se encargaba de exprimir hasta agotar un movimiento que parecía destinado al olvido, fue entonces cuando el mundo conoció Iowa, e l segundo disco de la banda, que se convertiría en un estandarte de furia y odio que sintetizaba el cambio que el mundo sufría en aquel entonces.

Al lanzar We are not your kind, la crítica y los fans encontraron muchos puntos en común con su segundo disco, ambos plasman el caos del mundo que los rodea. Desde una perspectiva personal, Corey Taylor — vocalista y fundador de la banda— plasmó en ambos casos problemas personales y los conectó con el caos social que permeaba en todo el mundo.

“No hicimos We are not your kind pensando en hacer algo parecido a Iowa, simplemente creo que la influencia que el mundo tiene sobre nosotros al momento de hacer música es sumamente parecida. En aquel entonces pasó lo del 9/11 en Nueva York y la guerra posterior a ello. Hoy se siente algo muy similar, el sistema está en picada y el mundo está en llamas”, declaró.

Por otro lado, Slipknot se alista para conquistar por primera vez la Ciudad de México. Hace apenas un par de años dieron su primer concierto en el país. En 2017, con la primera edición del Knotfest en México, se rompieron más de 15 años de espera de miles y miles de fans que pudieron ver a las afueras de Toluca a la banda norteamericana. Sin embargo, su concierto del próximo 30 de noviembre será la primera vez que Corey Taylor y compañía traigan el caos directo a la ciudad.

“Nos sentimos muy emocionados por el concierto y por llevar una vez más todo lo que implica el Knotfest a México. La última vez fue una locura, prometimos regresar lo más pronto posible, nos enamoramos de su cultura y del amor que existe en su comunidad. Queremos darles un show inolvidable, para nosotros siempre es y será un placer llevar nuestra visión sobre el arte a la mayor cantidad de gente posible. Regresar a México siempre fue uno de nuestros objetivos más grandes durante la planeación de esta gira, espero se encuentren listos”, enfatizó.

Además de la planeación del festival, la banda y la organización del festival —Live Talent— se han dado el tiempo para crear un cambio sustancial de carácter social para la Ciudad de México. En una alianza con las organizaciones Código Ayuda y Fundación Uriel, la compra de boletos durante el Buen Fin ayudará tanto a gente en condición de calle y a niños quemados respectivamente.

“Creo que es importante ayudar a donde quiera que llevemos nuestra música. Quizá es parte de la madurez que hoy tenemos como banda, ahora somos muchos más conscientes de los problemas que atraviesan muchos de los países que nos abren las puertas para dar un concierto. Poder ayudar aunque sea un poco y ayudar a que haya un cambió es algo que nos motiva bastante”, finalizó.

Slipknot se estará presentando el 30 de noviembre como acto principal de la primera edición del Knotfest Meets Forcefest en el Deportivo Oceanía, el festival contará también con otras grandes propuestas cómo Godmack y Evanescence el mismo día sábado, mientras que el domingo se estará presentando Rob Zombie y Testament, entre muchos otros artistas del género.