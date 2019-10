SmartFilms 2019, en busca de la democratización del cine

“SmartFilms apuesta por la democratización del cine, aboga en contra de los costos altísimos de las producciones comerciales, por sacarlo de esas pequeñas esferas, donde, si no eres familiar de algún artista, productor, director o eres de los contados afortunados del CCU, te topas con una pared inmensa. Queremos decirle a la gente que lo único que se necesita para crear un proyecto de calidad profesional es un Smartphone”, dijo Bruno Zárate, director artístico y de actividades académicas de SmartFilms.

SmartFilms es un festival de cine distinto, motivado por presentar filmes que tratan de concretar una idea totalmente revolucionaria en la industria cinematográfica: cualquiera puede hacer cine. Palabras difíciles de asimilar o tomar en serio, en gran parte porque en el inconsciente del público siempre existirá la idea de que para hacer cine se necesitan millones y millones de dólares, o ser un genio de la materia que estudió en una escuela elitista dedicada a ello.

“SmartFilms nació en Colombia, donde pronto se dieron cuenta que la gente buscaba y tenía el deseo de convertirse en artistas audiovisuales. En México no fue la excepción, el año pasado nos dimos cuenta de que hay una demanda por saber y encontrar el cómo encaminar su pasión. SmartFilms no busca ser sólo el espacio que les dé las herramientas para crear sino también, la ventana para proyectar todo su material”, dijo Zárate a Crónica.

El festival contó con varias ponencias, master class y talleres para explicarle al público las herramientas básicas para editar, grabar y crear guiones desde su dispositivo móvil. Así como también, ayudar a que desarrollen narrativas, dirección de actores y las nuevas formas de contar historias a través de las nuevas tecnologías que están al alcance de todos.

“Buscamos a varios profesionales de la industria que tuvieran la misma visión que nosotros para que impartieran algunas charlas sobre lo que significa hacer cine sin tantos recursos”, mencionó.

Este año participaron en el festival Marcelo Tovar, ganador del Festival Internacional de Cine de Morelia por su película Oso Polar que está grabada sólo con dispositivos móviles; “también tuvimos de invitados de honor a Álex Pina y Javier Gómez Santander, creador y guionista de La casa de papel, quienes han atravesado dificultades parecidas desde su realidad”.

SmartFest se llevó a cabo del 3 al 5 de octubre en el Proyecto Público Prim (General Prim 30, colonia Juárez, Ciudad de México). El filme ganador de este año fue el cortometraje El algoritmo del alma, de Israel Gómez Reséndiz.