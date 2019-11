Sofi Tukker, The Raconteurs y The Voidz brillan en el Corona Capital

Exponentes fueron del rock a la música electrónica; entre ellos también se presentaron Kurt Vile, Flume y The Midnight.

El segundo día del Corona Capital 2019 presagiaba lluvia al igual que mucha música. El domingo aguardaba emociones, talento y grandes momentos con bandas como Keane, Interpol y la estrella en ascenso Billie Ellish.

Grandes olas de gente bajaban del metro Ciudad Deportiva con la única y mera intención de vivir un domingo de locura y música.

Después de un sábado donde no cabía ni un alma más, después de que The Strokes, Two Door Cinema Club y Travis, por mencionar algunos dejaron sin aliento a los de 90 mil espectadores.

The Front Bottoms, banda estadunidense de punk folk de ­Woodcliff Lake, Nueva Jersey fue la encargada de dar la bienvenida a las miles de personas en el segundo día de actividades.

Momentos después, Two Feet, cantante y productor estadunidense continuaba la euforia que desde temprano se mostraba. Baile al ritmo de sus sonidos electrónicos y guitarras que inundaban la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez demostraba la variedad musical que distingue a este festival.

Con el ánimo a tope y sin dar tregua, la música no paraba y Sofi Tukker hacia retumbar el suelo del escenario Corona Light con su ritmo electrónico con unos toques caribeños en un escenario que simulaba estar en medio de una selva. Personas con cervezas en la mano y otras grabando con su celular no perdían detalle de lo que ocurría en el escenario mientras sus cuerpos se balanceaban de derecha a izquierda.

Caía la noche, las nubes cargadas de lluvia parecían observar cómodas el espectáculo que ocurría en la ciudad de México. Los actos más esperados se acercaban; niños, jóvenes, chavorrucos y demás disfrutaban como nunca la magia de la música disfrutando como uno solo.

Aquí las clases sociales se olvidaron, las diferencias se dejaron de lado y el racismo no existió, la música era lo único que importaba. Un aire de inclusión y respeto era el que se respiraba por todos los pasillos y rincones del Corona Capital.

Como un segundo round, Julian Casablancas volvió a adueñarse del escenario principal después de su actuación con The Strokes, ahora con su banda alterna The Voidz que eran recibidos por gritos eufóricos que ayer se quedaban ahogados cuando la banda norteamericana acabó su participación 23 minutos antes.

Bandas como Kurt Vile, Flume y The Midnight hacían suyo el escenario mientras llegaban las bandas principales de la noche. Con el cielo oscuro, la gente no paraba de llegar al festival portando playeras de Keane, Interpol, sudaderas verdes fosforescentes con el nombre de Billie Ellish.

El área de comida, los juegos mecánicos como la rueda de la fortuna, los stands de los patrocinadores que realizaban dinámicas donde había premios se encontraban atiborradas de gente que ansiosas esperaban su ritmo para recuperar energía derrochada en cada uno de los cinco escenarios.

El escenario Seat se convirtió en una discoteque enorme cuando Yung Bae subió para mezclar rolas retro de artistas como Daft Punk y Earth, Wind and Fire siendo uno de los actos más sorpresivos del día.

Uno de los iconos de la música indie como Jack White, vocalista de The Whites Stripes volvió locos a sus seguidores durante una hora con su grupo The Racounteurs, calentando la fría noche que se dejaba sentir en la capital mexicana.

Las horas cruciales llegaban con bandas clásicas como Keane e Interpol que llenaban de nostalgia el aire y la poderosa actuación de la joven Billie Ellish, que al cierre de esta edición aún faltaban por poner fin a la décima edición del festival Corona Capital, que una vez más demostró —y se consolidó como uno— ser de los festivales más importantes y reconocidos a nivel mundial.